Ngày 21-3, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến đồng chí Nguyễn Thành Nhân (42 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh) tử vong. Tổ công tác của Công an TP HCM bị tai nạn nghiêm trọng tại Bình Dương

Theo cơ quan Công an: Lúc 9h30’ ngày 18-3, trên đường ĐT741 thuộc ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương), xe ô tô loại 7 chỗ, biển số màu xanh 51A – 4443 do đồng chí Trần Văn Khoa (34 tuổi) điều khiển chở trên ô tô thêm 3 đồng chí gồm: Nguyễn Thành Nhân, Đặng Thanh Nam (29 tuổi) và Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi, tất cả công tác tại phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh) lưu thông hướng từ Ủy ban nhân dân xã An Bình về huyện Đồng Phú (Bình Phước) về Bình Dương. Khi ô tô lưu thông đến đoạn đường trên, đồng chí Khoa điều khiển xe vượt bên trái xe ô tô đầu kéo biển số 51D – 101.01 do Võ Phát Đạt (SN 1985, ngụ Hậu Giang) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt qua gần hết xe ô tô đầu kéo thì bánh sau bên phải (bên phụ xe) của xe ô tô 7 chỗ va chạm với bánh trước bên trái (bên tài xế) của xe ô tô đầu kéo làm cho bánh sau của xe ô tô 7 chỗ thủng lốp. Sau đó, xe ô tô 7 va chạm vào dãy phân cách giữa đường rồi cuộn vòng vào lề phải (theo hướng lưu thông của 2 xe) tiếp tục va chạm vào xe mô tô biển số 61B1 – 447.17 do Nguyễn Văn Lự (61 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe ô tô 7 chỗ va chạm vào bức tường hàng rào nhà dân ngay sát lề phải. Cú va chạm mạnh khiến đồng chí Nguyễn Thành Nhân tử vong, do chấn thương sọ não; đồng chí: Trần Văn Khoa, Đặng Thanh Nam, Nguyễn Đức Thọ và ông Nguyễn Văn Lự bị thương nặng. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. D.Anh