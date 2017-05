Công an Vĩnh Long xác nhận đối tượng Nguyễn Hữu Tấn đã dùng dao rọc giấy để tự sát trong trại tạm giam.

Chiều 4/5, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo , cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh dùng dao tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long, theo TTXVN.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Ngân khẳng định, nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn chết trong trại tạm giam là do dùng dao rọc giấy để tự sát.

Cụ thể, ngày 2/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành dẫn giải đối tượng về cơ quan công an để làm việc.

Nghi can Nguyễn Hữu Tấn. Ảnh: VOV.

Khoảng 10h55 phút ngày 3/5, tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống.

Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra (dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc) để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu 2 bên cổ.

Tại buổi họp báo, Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã công bố đoạn clip toàn bộ quá trình Nguyễn Hữu Tấn dùng dao tự sát. Quá trình này đều được camera tại đó ghi lại. Trước đó cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long đã cho gia đình nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn xem toàn bộ dữ liệu camera ghi lại. Đồng thời, gia đình Tấn còn được chứng kiến công tác khám nghiệm tại hiện trường; thi thể nghi phạm đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng, theo tin tức trên báo VOV.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Văn Giầu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: “Hiện nay trên các trang mạng, đặc biệt là trang mạng nước ngoài thông tin không đúng sự thật và mang tính chất kích động. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng có thông tin gì thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố”.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

Công Danh (tổng hợp theo báo VOV, TTXVN)