Liên quan đến những bức xúc của người nhà bệnh nhi tử vong ngày 11/3 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ngày 14/3, TS.BS Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện, đã cung cấp thông tin chính thức cho phóng viên TTXVN.

Bệnh nhi Hoàng Thanh Lộc (sinh năm 2013, ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) sốt nhẹ từ chiều 9/3/2017, không ho, không sổ mũi, không ói, tiêu chảy. Ngày 10/3, bé tiếp tục sốt, tối 10/3 bé ói 3 lần, kèm đau bụng. Ngày 11/3, người nhà thấy bé mệt hơn, ói 2 lần nên đến khám tại bệnh viện Nam Tân Uyên. Tại đây, bé được chẩn đoán sốc chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc sốt xuất huyết Dengue/thiếu máu và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương lúc 13 giờ 43 phút.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, bé được làm thủ tục nhập viện và được chuyển khẩn buồng cấp cứu-khoa nhi. Tình trạng lúc nhập viện bé đừ, môi tái, mạch nhẹ, huyết áp 65/50 mmHg, nhịp thở 401/ph, tim đều 160 lần/ph, phổi không ran, bụng mềm, gan 3cm dưới hạ sườn phải, Spo2: 86%. Bé được chẩn đoán ban đầu sốc chưa rõ nguyên nhân.

Theo dõi sốc nhiễm trùng nghi từ đường tiêu hóa. Bé được thở oxy, chống sốc, dịch truyền, kháng sinh tĩnh mạch, đồng thời được gắn monitoring, điện tim, đo huyết áp động mạch xâm lấn, khí máu động mạch, đo CVP, sonde tiểu, thực hiện các xét nghiệm. Sau 30 phút tình trạng huyết động học không cải thiện. Qua kết quả điện tim, siêu âm tim tại giường, bé được khẩn trương hội chẩn toàn viện và thống nhất chẩn đoán sốc tim/viêm cơ tim cấp.

Bé được tiếp tục điều trị theo phác đồ sốc tim/viêm cơ tim cấp. Thuốc vận mạch tăng co bóp cơ tim, thở máy. Do tình trạng viêm cơ tim nặng, tim co bóp yếu kém đáp ứng điều trị, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng xấu. Bé tử vong lúc 18 giờ ngày 11/3/2017. Chẩn đoán tử vong sốc tim/viêm cơ tim cấp.

Theo nhận xét, đánh giá của TS.BS Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, việc tiếp nhận khẩn trương, thực hiện đúng quy trình cấp cứu ngay từ khi vào viện, có khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử và hoàn tất hồ sơ bệnh án chuyển khẩn buồng cấp cứu-khoa nhi.

Dựa vào diễn biến triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán đúng bệnh, phân loại bệnh nặng và có tiên lượng bệnh diễn tiến nặng ngay từ lúc nhập viện. Bệnh nhân đã được điều trị theo đúng phác đồ. Tuy nhiên viêm cơ tim nặng, tim co bóp yếu kém đáp ứng điều trị, tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng xấu.

Từ khi nhập viện, bệnh nhân được thăm khám toàn diện, theo dõi sát sao và điều trị theo đúng phác đồ. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, kiểm tra tri giác, sinh hiệu, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với từng giai đoạn tiến triển của bệnh. Các bác sĩ cũng nhiều lần gặp người nhà giải thích về tình trạng bệnh của bé cũng như diễn tiến bệnh.

Các bác sĩ khoa Nhi cũng đã vận dụng hết khả năng để điều trị tích cực cho bệnh nhân đồng thời đã tiến hành hội chẩn toàn viện với sự chủ trì của lãnh đạo Bệnh viện và hội ý trao đổi với các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp điều trị tại chỗ, thống nhất chuyển viện khi tình trạng cho phép. Các bác sĩ khoa nhi đã làm giấy chuyển viện và có kế hoạch khi tình trạng cho phép chuyển viện sẽ chuyển bằng xe chuyên dụng có thiết bị máy thở, máy sốc tim, máy theo dõi monitor tim mạch và các thiết bị hồi sức trên xe, có bác sĩ và điều dưỡng chuyển viện.

"Về mặt lâm sàng, nguyên nhân tử vong của bé là sốc tim/viêm cơ tim cấp. Tuy nhiên, để có chẩn đoán nguyên nhân tử vong chính xác còn phải dựa vào kết luận cuối cùng của giải phẫu tử thi do Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện", TS.BS Văn Quang Tân khẳng định.

