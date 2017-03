Thay đổi thời tiết có thể gây nhiều bệnh từ cảm lạnh đến dị ứng. Nguyên nhân do hệ miễn dịch của cơ thể kém, không có khả năng chống lại những mầm bệnh.

Có rất nhiều thực phẩm có thể giúp tăng cường miễn dịch và do đó ngăn ngừa mắc những bệnh nhiễm trùng.

Trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa mắc bệnh. Vì vitamin C không được lưu trữ hoặc sản xuất trong cơ thể, do đó bạn cần bổ sung hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa nhiều vitamin, bao gồm A, C và E. Cùng với các chất dinh dưỡng này, súp lơ xanh cũng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, tăng tính miễn nhiễm và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Nghệ

Việc ăn nghệ hàng ngày sẽ giúp làm giảm độc tố ra khỏi cơ thể. Củ nghệ có thể ngăn ngừa và điều trị những bệnh nhiễm trùng và viêm.

Súp gà

Súp gà nóng rất hiệu quả trong trị cảm lạnh, cúm hoặc đau họng. Nó cũng sẽ tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Súp gà giúp giải phóng axit amin gọi là cysteine có thể điều trị viêm phế quản. Vì vậy, súp gà là phương thuốc hiệu quả phòng bệnh do thời tiết thay đổi.

Tỏi

Tỏi không chỉ được sử dụng để tăng hương vị cho nhiều món ăn mà còn tăng cường khả năng miễn dịch. Tỏi có khả năng chống lại nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể khỏi những thay đổi thời tiết.

Gừng

Đau họng, cảm cúm, cảm lạnh, hoặc bất kỳ chứng đau kinh niên nào cũng có thể được giải tỏa bằng gừng. Nếu được thường xuyên tiêu thụ, gừng có tác dụng kiểm soát chứng cảm lạnh ngay từ giai đoạn đầu.

Sữa chua

Sữa chua chống lại nhiễm trùng và là một trong những thực phẩm để tăng cường miễn dịch. Sữa chua giàu vitamin D giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và cũng giúp tăng cường hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể và giúp bạn tránh khỏi nhiều bệnh thay đổi theo mùa.