Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thứ bảy (20/5), thời tiết các tỉnh phía Bắc có xu hướng tốt hơn nhờ các yếu tố gây ẩm đang yếu dần; trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp diễn mưa dông kèm gió giật về chiều.

Nhiệt độ miền Bắc tăng lên sau đợt mưa lạnh.

Sáng sớm 20/5, dù nắng nhẹ lên từ sớm nhưng tiết trời Bắc Bộ vẫn se lạnh khi nhiệt độ chỉ trong khoảng 21 - 24 độ C. Đến trưa và chiều, toàn miền có nắng kéo nhiệt độ tăng thêm 5 - 7 độ C so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn là 27 - 30 độ C; các thành phố phía Tây như Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La 29 - 32 độ C.

Ở miền Trung, mưa vẫn tiếp diễn nhưng mưa lùi dần về chiều tối và đêm, vẫn kèm các hiện tượng nguy hiểm như dông sét và lốc xoáy trong cơn dông. Trong ngày, Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, trời dịu mát, nhiệt độ 28 - 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ 31 - 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ sáng và trưa trời nắng mây xen kẽ. Đến đầu chiều, gió Tây Nam đưa mây ẩm gây mưa cho nhiều nơi, có những điểm mưa vừa, mưa to nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các thành phố Playku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột 29 - 31 độ C. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Vũng Tàu, nhiệt độ cao hơn, 31 - 34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc, Thổ Chu có mưa dông kèm nguy cơ các hiện tượng lốc xoáy và gió giật. Huyện đảo Trường Sa ít mưa, gió nhẹ, biển êm.

Minh Nguyệt (TTXVN)