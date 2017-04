Tháng 4 là thời điểm chuyển mùa, do vậy trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cuối tuần, thời tiết Nam Bộ sẽ có ngày dịu nắng khi nhiệt độ hạ xuống còn 31-34 độ C, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

Riêng tại TP. HCM, ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Cơn dông bất ngờ lúc 8h 10 phút sáng 31/3 đã làm một cây xanh trên phố Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị gãy đổ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ trời rét kèm mưa diện rộng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Đêm qua và hôm nay sẽ là khoảng thời gian miền Bắc rét nhất đợt. Đêm qua, nhiệt độ khắp miền Bắc phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ, những điểm núi cao còn xuống dưới 10 độ C.

Nhận định xu thế thời tiết trong tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng này là thời điểm chuyển mùa, do vậy trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trong phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, theo tin tức trên báo TTXVN.

Khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh tập trung vào thời kỳ giữa tháng, song vì cuối mùa nên các đợt không khí lạnh thường yếu và suy yếu nhanh, tác động chủ yếu gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm ở ngưỡng trời lạnh ở các tỉnh miền Bắc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động mạnh dần vào cuối tháng 4. Diễn biến khí tượng thủy văn trong tháng 4 cụ thể như sau: Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/4) nhiệt độ trung bình phía bắc phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phía Bắc phổ biến xấp xỉ dưới trung bình nhiều năm, phía Nam ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

10 ngày giữa tháng (11-20/4) nhiệt độ trung bình phía Bắc phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phía Bắc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, phía Nam ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

11 ngày cuối tháng (21-30/4) nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa phía Bắc phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, phía Nam ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trung bình tháng: Bắc bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, chuẩn sai nhiệt độ dao động trong khoảng từ - 0,5 - 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Trung bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, chuẩn sai nhiệt độ dao động trong khoảng từ - 0,5 - 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, chuẩn sai nhiệt độ dao động trong khoảng từ - 0,5 - 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dã Quỳ (Tổng hợp)