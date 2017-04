Ngày hôm nay (3/4), các tỉnh Bắc Bộ sẽ bắt đầu tăng nhiệt nhanh, trưa chiều hửng nắng, trong khi đó ở Nam Bộ có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng nhanh. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ từ thứ 5 tuần này có thể có nắng nóng 33 độ C, sau đó đạt 35 độ C vào cuối tuần, thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng sẽ tăng lên 31 - 32 độ C.

Ngày hôm nay (3/4), nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 26-27 độ C. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ như TP.Lào Cai 26 độ C, TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) 24 độ C, TP.Sơn La (Sơn La) 23 độ C, TP.Tam Đường (Lai Châu) 23 độ C...

Tuy nhiệt độ ban ngày tăng nhanh là vậy, nhưng về đêm hầu hết nhiệt độ giảm, các tỉnh miền Bắc se lạnh với nền nhiệt phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi rét với nhiệt độ 13-15 độ C, vùng núi cao rét dưới 15 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, dự báo trong 3 ngày tới, mưa to, gió giật mạnh kèm dông sét vẫn sẽ xuất hiện bởi các yếu tố gây mưa vẫn tồn tại. Do thời gian mưa vào buổi chiều trên nền nhiệt cao có sẵn nên mây dông càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Ban ngày nắng bớt gay gắt với mức nhiệt từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Khôi Anh