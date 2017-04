Trong ngày hôm nay (11/4), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với nền nhiệt độ cao, có nơi đạt trên 39 độ C. Từ ngày mai, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (10/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Mường La (Sơn La) và Phù Yên (Sơn La) 39.3 độ C, Yên Châu (Sơn La) 41 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 39.7 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40.4 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.7 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ C.

Dự báo hôm nay (11/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày mai (12/4), nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ đêm 11/4 đến ngày 12/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, từ gần sáng và ngày mai ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Hình minh họa

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét sắp tới tại Bắc Bộ là đợt rét nàng Bân. Đợt rét này sẽ khiến nền nhiệt các tỉnh phía Bắc giảm xuống còn 20- 23 độ C, đây là sự sụt giảm nhiệt độ khá lớn, cá biệt có một số tỉnh miền núi phía Bắc sẽ giảm xuống còn 18 độ C. Không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng cho Bắc bộ vào ngày 12-4.

Đợt rét nàng Bân này được dự báo sẽ kéo dài đến hết tuần này và theo nhận định đợt rét này chưa phải là đợt rét cuối cùng, trước khi chuyển hẳn sang mùa nóng, miền Bắc sẽ tiếp tục có một vài đợt rét lạnh nữa.

Ông Hải cho biết thêm, mùa hè 2017 sẽ nóng gay gắt hơn năm 2016, nắng nóng xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 4 và tháng 5, nền nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Cao điểm nắng nóng của mùa hè năm nay sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng, từ tháng 5 tới tháng 7, với nền nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 30 độ C, nhiệt độ cao nhất về ban ngày nhiều nơi vượt 40 độ C. Sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng kéo dài 5-7 ngày liên tiếp.

Khôi Anh