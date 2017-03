Theo Roi-tơ và TTXVN, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan liên quan căng thẳng gần đây giữa hai nước. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ N.Cớc-tun-mớt tuyên bố, các cuộc gặp dự kiến từ cấp bộ trưởng trở lên giữa hai nước đã bị đình chỉ. An-ca-ra sẽ không cho phép Đại sứ Hà Lan ở nước này được trở lại cho đến khi Hà Lan đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyến bay ngoại giao cũng sẽ bị đình chỉ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan đe dọa áp đặt trừng phạt và đưa Hà Lan ra Tòa án Nhân quyền châu Âu liên quan vụ việc này.

* Hiện, Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan giải quyết tranh chấp ngoại giao, đề nghị hai bên không leo thang căng thẳng và hợp tác để giải quyết vấn đề. Theo Oa-sinh-tơn, cả hai nước đều là những đối tác lớn và là đồng minh trong NATO.

* Trong khi đó, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các đối tác châu Âu khác tiếp tục căng thẳng. Người phát ngôn Chính phủ Đức lên án việc Tổng thống Éc-đô-gan cáo buộc Thủ tướng Đức A.Méc-ken bảo trợ khủng bố là "hoàn toàn vô lý" và Thủ tướng Đức sẽ không tham gia "cuộc khiêu khích" của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Áo C. Ken tuyên bố ông sẽ tìm cách cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vận động chính trị tại Áo vì lý do an ninh.

* Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Liên hiệp châu Âu (EU) đã đứng về phía Hà Lan trong mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc EU đứng về phía Hà Lan yêu cầu An-ca-ra kiềm chế trong các phát ngôn của mình là việc làm nguy hiểm, vi phạm nhân quyền và các giá trị chung của toàn khối. Bộ này cũng khẳng định những lời kêu gọi của EU là "vô giá trị" đối với An-ca-ra.