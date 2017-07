Vào mỗi buổi chiều, dọc các tuyến đường của quận Bình Thạnh đổ về tuyến đường Bình Dương các xe đẩy thịt quay, nướng tràn ngập các tuyến đường và trong khu chợ. Những 'ống khói' lộ thiên tỏa mù mịt gây nên không khí khó chịu, bức bối, nhất là trong thời tiết nắng nóng như thế này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cứ tầm 11h trưa tại các khu chợ trên đường, những chiếc xe đẩy này được chủ hàng kéo ra và bắt đầu những mẻ nướng. Không hề có che chắn, những chú vịt quay vàng ươm hay hàng chục xiên thịt thơm phức cứ thế được chủ hàng treo lên những chiếc xe nướng đầy khói. Điều đáng nói ở đây, những người chế biến không hề sử dụng găng tay bảo hộ nào, các dụng cụ chế biến như thớt và dao được bày biện ngay cạnh lò nướng.

Các xe đẩy thịt quay, nướng tràn ngập các tuyến đường và trong khu chợ. Ảnh: Nguyên Hà

Khi chúng tôi đi qua những chiếc xe đẩy như thế này, người bán mời chào: “10 ngàn một xiên thịt, bao ăn, bao ăn, vịt quay chất chất lượng, bao ăn bao ăn”. Với những chiếc xiên đầy ắp thịt và ớt chuông có giá rất rẻ, được nhiều người ưu chuộng đặc biệt là bộ phận sinh viên nơi đây. Nhưng dường như một bộ phận người dân không mấy quan tâm đến việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ các loại thức ăn sẵn; hàng vịt quay, đồ ăn chế biến sẵn, các xe thịt nướng vẫn tấp nập người mua. Liệu rằng những xiên thịt hay những chú vịt quay được treo trên các thanh sắt kia có đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đến từ Mỹ, các loại thịt được nướng chín ở nhiệt độ cao có thể chứa nhiều chất độc hại gây hại đến sức khỏe con người, thậm chí gây ung thư thận. Các đồ nướng trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, mỡ nhỏ giọt xuống than hồng bốc cháy tạo ra các phân tử hydrocarbure thơm đa vòng (AHA) có thể gây ung thư. Đó là chưa kể hàng nướng vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh ATTP khi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thế nhưng lượng khách hàng mua thực phẩm sẵn này về cho bữa ăn gia đình vẫn rất đông.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học bang Minnesota (Hoa Kỳ) cho biết: quá trình chế biến những loại thịt như thịt nướng, thịt rán, thịt quay,… có thể tạo ra carcinogen – một chất khá phổ biến có trong khói thuốc lá và nó cũng là loại hóa chất làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư nói chung và ung thư tuyến tụy nói riêng. Trái lại, việc chế biến thịt bằng các phương pháp như luộc, hầm, hấp,… thì không hề tạo ra chất độc hại này.

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đến từ Mỹ, các loại thịt được nướng chín ở nhiệt độ cao có thể chứa nhiều chất độc hại gây hại đến sức khỏe con người. Ảnh: Nguyên Hà

Theo bác sĩ Nguyễn Nhân Thành (Trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Thịt nướng vỉa hè có hai vấn đề cần lưu ý: thứ nhất là chất lượng thịt không được đảm bảo, thứ hai khi thịt nướng ở nhiệt độ quá cao (500- 600 độ C) sẽ tạo ra các chất độc mà người ta gọi là các chất tiền sinh ung thư. Nếu tiêu thụ kéo dài và lặp đi lặp lại sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến gan, thận, dạ dày, huyết học...Nó sẽ làm sai lệch trật tự hoạt động của các cơ quan, và đó là nguyên nhân gây ra ung thư”. Bác sĩ Thành cũng chia sẻ thêm: “Các bậc phụ huynh cần lưu ý đối với trẻ em chúng ta nên hạn chế cho trẻ ăn các đồ nướng vỉa hè như bún thịt nướng, xiên nướng... không hợp vệ sinh, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan tiêu hóa của trẻ. Thay vào đó hãy tạo thói quen tốt cho trẻ bằng cách ăn những thực phẩm của gia đình nấu để đảm bảo vệ sinh ATTP, các bà mẹ cũng nên chế biến đồ ăn thơm ngon để kích thích trẻ ngon miệng hơn”.

Thịt nướng là món khoái khẩu của nhiều người nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều loại thực phẩm này thì cũng có thể làm tăng nguy cơ gây bệnh ung thư. Bởi vậy, sử dụng thịt nướng an toàn và ở mức độ vừa phải sẽ giúp bạn giảm đáng kể khả năng phải đối mặt với các nguy cơ ấy.