Trưa nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã tới thông báo cho chị Đỗ Thị Xuyến biết chị không được phép bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can.

Chị Xuyến xác nhận, trưa nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã tới chợ Lương Văn Can thông báo rằng sẽ không cho chị bán thịt lợn tại chợ với lý do: Thịt không được giết mổ trong lò mổ, chưa được kiểm dịch an toàn thực phẩm.

Chị Xuyến được nhiều người mua thịt ủng hộ sáng nay. Ảnh: Phạm Công

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: UBND phường Máy Tơ, trạm Thú y quận Ngô Quyền, ban Quản lý chợ, phòng Kinh tế quận Ngô Quyền, phòng Y tế quận Ngô Quyền.

Nhiều tiểu thương tại chợ Lương Văn Can bức xúc cho rằng, việc không cho chị Xuyến bán thịt tại chợ là quá vô lý.

Ông Phượng (tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can) cho rằng, chị Xuyến vi phạm quy định giết mổ không qua lò mổ nên đoàn kiểm tra yêu cầu chị Xuyến không bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can nữa.

Chị Xuyến sau đó đã thu dọn số thịt lợn còn lại để mang về nhà.

Ông Bùi Văn Luyện (Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hải Phòng) chia sẻ: Chúng tôi rất buồn về sự việc xảy ra tại chợ Lương Văn Can. Nếu cơ quan chức năng có xử lý thì cũng nên xét tới sự khó khăn của bà con nông dân. Chúng ta không khuyến khích tiểu thương bán phá giá, giết mổ không có kiểm duyệt nhưng nên có hướng dẫn họ để giúp nông dân giải phóng thịt lợn.

Phạm Công