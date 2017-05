Trong khi thịt heo nội địa đang lao đao về giá thì loại thịt heo đắt nhất đang được bán tại Việt Nam lên đến gần 900.000 đồng mỗi kg.

Nếu như thịt heo nội địa đang được bán đến tay người tiêu dùng ở chợ lẻ khoảng 80.000 đồng đến 130.000 đồng mỗi kg, ở siêu thị từ 80.000 đồng đến 160.000 đồng mỗi kg thì thịt heo tươi cấp đông được nhập về Việt Nam chủ yếu từ các nước châu Âu như: Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan… cũng không quá khác biệt.

Giá cốt lết hay nạc dăm heo Tây Ban Nha hiện cũng chỉ khoảng 135.000 đồng một kg. Thăn lưng heo Tây Ban Nha cũng chỉ hơn 160.000 đồng, tương đương với thịt cùng loại có xuất xứ từ Đức. Trong khi đó, bắp giò heo Ba Lan hiện có giá tầm 100.000 đồng mỗi kg.

Tuy nhiên, ở một tầm giá hoàn toàn khác biệt, giới nhập khẩu cho biết, thịt heo Iberico của Tây Ban Nha đang có giá cao nhất thị trường Việt Nam. Trước đây, nhiều người Việt biết đến loại thịt heo này dưới dạng thịt muối, thịt xông khói, được nhập về với số lượng hạn chế để phục vụ trong các khách sạn 5 sao. Nhưng từ cuối 2016, thịt heo Iberico đã có mặt ở Việt Nam dưới dạng thịt tươi cấp đông đóng vỉ.

“Thịt heo Iberico đúng là thịt heo đắt nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Thịt tươi cấp đông được bán lẻ tại siêu thị với giá từ 275.000 đồng mỗi ký cho thịt sườn đến khoảng 900.000 đồng cho thịt thăng lưng. Riêng thịt heo muối và thịt heo xông khói giá khoảng 2,2 triệu đến 5,2 triệu mỗi kg, nhưng thường thì người ta chỉ mua khoảng 100-200gram mỗi lần để dùng”, bà Đào Thị Hạ Vy – CEO của Gourmetfood, đơn vị có nhập khẩu thịt heo Iberico xác nhận.

Với trọng lượng khoảng 250 gram, một vỉ thịt thăng lưng Iberico thế này được bán tại Việt Nam với giá khoảng 230.000 đồng.

Cũng theo bà Vy, đây thực tế không phải dòng sản phẩm thay thế cho thịt heo dùng hằng ngày của người Việt mà chỉ là sản phẩm bổ sung. Khách hàng mua chủ yếu muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực quốc tế hay các bà mẹ có thu nhập tốt, muốn đổi khẩu vị cho con.

“Hiện nay thị trường đón nhận rất hào hứng, đặc biệt là sườn heo Iberico vì phù hợp với phong cách tiêu dùng của người Việt Nam và giá không quá cách biệt với sườn heo thông thường”, bà Vy nói thêm, nhưng từ chối tiết lộ sản lượng bán ra.

Theo khảo sát, hiện thịt heo Iberico chủ yếu được phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn cao cấp, trường học quốc tế và các quán sườn nướng phong cách hiện đại. Theo giới đầu bếp, loại thịt này có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như những loại thịt heo khác. Tuy nhiên, các nhà bếp thường chọn cách nướng, steak, áp chảo hay nhúng lẩu với càng ít gia vị càng tốt để giữ được mùi vị đặc trưng nguyên chất.

Ngoài ra, một vài hệ thống siêu thị chuyên bán hàng ngoại như An Nam Gourmet, US mart, Auchan, VietGreen, Tokyo mart, Chợ Phố…cũng bắt đầu kinh doanh. “Hiện nay trên thị trường Việt Nam chủ yếu là thịt heo trắng thông thường, được nuôi trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu về. Chưa có dòng thịt heo nào có cùng phân khúc như heo Iberico, nó phải được so sánh với các dòng thịt bò nhập khẩu loại A”, một đơn vị bình luận.

Thực tế, thịt heo Iberico chiếm vị trí đắt nhất thị trường thịt heo Việt Nam cũng không quá bất ngờ. Bởi lẽ, trên thế giới, thịt heo này cũng vốn là một đặc sản với số lượng hạn chế. Iberico là giống heo đen của Tây Ban Nha, có nguồn gốc hàng nghìn năm nay tại vùng bán đảo Iberian (nay là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Heo Iberico được mệnh danh là “Cây olive 4 chân” vì hàm lượng axit oleic trong giống heo này chỉ xếp sau dầu olive. Tại Tây Ban Nha, tất cả heo Iberico được chăn thả trong rừng cây sồi ít nhất 4 tháng để tự tìm ăn hạt dẻ sồi, các loại đậu, ngũ cốc và thảo mộc.

Nhà sản xuất thịt heo Iberico hàng đầu Tây Ban Nha là Deraza cũng chỉ cung ứng được 120.000 con mỗi năm. Các thị trường tiêu thụ chủ yếu ngay tại châu Âu và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Trong đó, Nhật Bản là thị trường lớn nhất tại khu vực châu Á, còn Việt Nam là thị trường còn non trẻ và khá khiêm tốn.

Theo Viễn Thông/VnExpress