Thiếu tiền trả nợ lô đề, Mai Văn Chung (SN 1991, Hà Trung, Thanh Hóa) đã liều lĩnh đột nhập nhà 3 tầng trộm hơn 400 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 2/5, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Chung (26 tuổi), để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, theo tin tức trên báo Sài Gòn giải phóng.

Đối tượng Mai Văn Chung trộm hơn 400 triệu đồng để trả nợ lô đề. Ảnh Sài Gòn giải phóng.

Trước đó, vào ngày 28/4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của gia đình chị Đỗ Thị Hồng (ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa) trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lục soát và lấy đi hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, cảnh sát xác định nghi can gây ra vụ việc là Mai Văn Chung. Ngay sau đó, Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vận động Chung ra đầu thú, báo Zing news đưa tin.

Ngày 1/5, nghi can này đã từ Hà Nội về Thanh Hóa đến cơ quan công an nhận tội. Chung khai rạng sáng ngày 28/4, anh ta bắt taxi đến thị trấn Vạn Hà và đi bộ dọc quốc lộ 45 để tìm nhà dân sơ hở.

Tại đây, thanh niên này trèo lên sân thượng của một nhà dân và đi qua 4 nhà bên cạnh. Khi đến nhà chị Hồng, anh ta thấy cửa tum tầng 3 không đóng nên đã đột nhập vào trộm cắp số tiền hơn 400 triệu đồng.

Số tiền trộm cắp được, Chung dùng vào việc ăn chơi tiêu xài và trả nợ lô đề, cờ bạc. Theo hồ sơ công an, Chung từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND TP Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù giam vào năm 2013.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Sài Gòn giải phóng, Zing news)