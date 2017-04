Bị hàng xóm gọi là "thổ dân" vì nước da đen, thiếu niên ở Cà Mau dùng cây đánh chết nạn nhân sau đó mang xác giấu ở ao tôm.

Công an tỉnh Cà Mau ngày 17/4 bắt giữ Lý Văn Giỏi (17 tuổi, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, sáng hai ngày trước, trên đường đến trường THCS, Giỏi gặp Lê (15 tuổi, hàng xóm) và bị thiếu niên này trêu đùa gọi "thổ dân", vì anh ta có nước da đen.

Cho rằng bị xúc phạm, Giỏi rủ Lê đánh tay đôi tại bãi đất trống, rồi dùng cây đập vào đầu làm nạn nhân tử vong.

Sợ bị phát hiện, Giỏi được cho là đã kéo xác ra vuông tôm, cách nhà gần một km, giấu trong đám dừa nước. Hôm sau, thi thể nạn nhân được người nhà phát hiện.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não. "Giỏi là nghi can chính nên bị triệu tập nhưng anh ta bỏ trốn", cán bộ điều tra nói và cho biết sau khi được vận động, nghi can đã ra đầu thú.

