Nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ phim 'Huyền thoại biển xanh' để thực hiện bộ ảnh minh họa cho single mới.

Thiều Bảo Trang trở lại với âm nhạc qua ca khúc ballad Con tim yếu đuối. Đây là một sáng tác mới của cô nàng, phần đệm guitar của Dũng Đà Lạt, được mix bởi nhà sản xuất Phương Uyên.

'Con tim yếu đuối' - Thiều Bảo Trang

Để quảng bá sản phẩm, cô nàng "chịu chơi" khi thực hiện bộ ảnh bán nude khá táo bạo. Ý tưởng bộ hình được lấy từ bộ phim Huyền thoại biển xanh. Thiều Bảo Trang hóa thân thành một "mỹ nhân ngư" mang trái tim yếu đuối. Cô gái ấy luôn say đắm và mang chút dại khờ trong tình yêu.

Thiết kế của Lê Thanh Hòa khiến cho "mỹ nhân ngư" Thiều Bảo Trang trở nên mềm mại và gợi cảm. Hình ảnh cô gái quyến rũ mang ánh mắt đượm buồn khi vụt mất tình yêu được nữ ca sĩ thể hiện.

Thiều Bảo Trang chia sẻ: "Mình muốn kể về một cuộc tình sâu đậm mà ở đó luôn có những cảm xúc yêu đến điên dại. Có những lúc mâu thuẫn, có những lúc không tìm được tiếng nói chung và suýt lạc mất nhau nhưng rồi trong lòng vẫn biết rằng không thể sống thiếu tình yêu. Dù bước qua những giọt nước mắt, nụ cười, Trang vẫn luôn thầm cảm ơn tình yêu này. Nó đã đem lại vô vàn khoảnh khắc tuyệt đẹp để Trang có thể viết lên những giai điệu đầy sắc màu cho cuộc đời mình".

Đây là sản phẩm thứ 2 được phát hành trong 2017 mà Thiều Bảo Trang. Cô đảm nhiệm cả 3 vai trò sáng tác, hát và lên ý tưởng cho bộ ảnh.

Thời gian qua, Thiều Bảo Trang đánh mạnh vào địa hạt sáng tác. Các ca khúc được khán giả biết đến của cô kể đến: 1000 ngày yêu, Sợ tình phôi pha, Tình ta đã hết, Hand’s up, Give it to me...