"Khán giả không tin tôi có thể tự làm được nhiều điều mà toàn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Phương Uyên", nữ ca sĩ tâm sự.

Tối ngày 2/8, Thiều Bảo Trang – “người yêu tin đồn” của Phương Uyên đã chính thức trở lại với MV Be with you đầy quyến rũ.

Ngay từ khi xuất hiện, giọng ca xuất thân từ The Voice đã thu hút nhiều sự chú ý khi diện trang phục màu nude, khoe đường cong gợi cảm trước ống kính.

Thiều Bảo Trang cho biết, đây là lần trở lại được đầu tư nhiều nhất, và cũng là lúc hình ảnh của cô “nổi loạn” nhất sau 5 năm ca hát.

Nhiều đàn anh, đàn chị nổi tiếng trong nghề như Đàm Vĩnh Hưng cũng đến chúc mừng “người yêu tin đồn” của Phương Uyên. Trong lúc chụp ảnh, nam ca sĩ cũng không quên tạo dáng hài hước trước hình ảnh quá sexy của Thiều Bảo Trang.

Dù không trực tiếp huấn luyện nữ ca sĩ trong cuộc thi The Voice, nhưng anh luôn đánh giá cao khả năng và sự nỗ lực của đàn em trong nghề. Theo Mr. Đàm, MV trở lại của Thiều Bảo Trang đủ sức để “chơi” với quốc tế.

Thanh Thảo cũng cho biết, cô “phát cuồng” vì vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm của Thiều Bảo Trang.

“Em quá xinh đẹp, nhảy tốt, lại sexy và biết sáng tác, tôi đã bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên xem Thiều Bảo Trang biểu diễn. Điều tôi muốn làm nhất lúc này là đưa em trở thành ca sĩ độc quyền của tôi để đi hát tại Mỹ, giúp em phát triển sự nghiệp ra hải ngoại”, Thanh Thảo khẳng định chắc nịch.

Cũng tại sự kiện vừa qua, Thiều Bảo Trang đã trải lòng rất nhiều về mối quan hệ với nhạc sĩ Phương Uyên. Theo nữ ca sĩ, cô từng cố gắng rất nhiều trong sự nghiệp ca hát, nhưng cái bóng của Phương Uyên quá lớn khiến mọi công sức của cô bị dư luận đạp đổ.

“Tôi đã tủi thân rất nhiều khi mình tự sáng tác, tự thực hiện và làm mọi thứ cho sản phẩm âm nhạc. Mình cố gắng hết sức nhưng không được mọi người công nhận. Khán giả không tin tôi có thể tự làm được những điều đó mà toàn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Phương Uyên”, Thiều Bảo Trang tâm sự.

Cô cho biết, bản thân từng cho rằng không cần gặp ai để thanh minh, giải thích. Thay vào đó, cô đang cố gắng cho thấy bản thân đang đi theo hướng khác biệt, không bị lẫn vào bất kỳ ai khác

Trước chia sẻ của Thiều Bảo Trang, Phương Uyên cũng bày tỏ rằng cô cảm thấy tự hào, hạnh phúc khi ca sĩ mà mình dẫn dắt đang ngày một được công chúng đón nhận, yêu thương.

Trà My Idol cũng có mặt tại sự kiện để ủng hộ Thiều Bảo Trang.

Văn Mai Hương hội ngộ Thiều Bảo Trang sau 5 năm tham gia The Voice.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho ca khúc mới của Thiều Bảo Trang.

Mời các bạn cùng xem MV Be with you vừa ra mắt của Thiều Bảo Trang: