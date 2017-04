Máy có thể dùng bộ khung bằng thép không gỉ, ép kính ở 2 mặt trước sau theo kiểu "bánh mì kẹp thịt".

iPhone 8 – hoặc bất cứ tên gọi nào khác – có thể là smartphone được quan tâm nhất mọi thời đại. Nó đánh dấu chặng đường 10 năm Apple tung ra sản phẩm thay đổi thế giới này.

Không khó hiểu khi tin đồn về iPhone 8 xuất hiện rợp trời, thậm chí trước thời điểm iPhone 7 ra mắt. Có thể kể đến những tin đồn sốt dẻo về sản phẩm này như màn hình OLED với thiết kế tràn viền, nút Home truyền thống bị loại vỏ, khung bằng thép không gỉ hay tính năng sạc không dây.

Chân dung iPhone 8 theo những thông tin Mac Otakara có được.

Hình ảnh được xem là phác thảo về iPhone 8 cũng xuất hiện không ít những ngày qua. Mới đây, trang blog Mac Otakara tiếp tục tung ra hình ảnh mới của iPhone 8. Theo trang này, smartphone mới của Apple sẽ có thiết kế lấy cảm hứng từ Apple Watch.

Những gì họ vẽ ra dựa trên một số tài liệu lưu hành nội bộ trong quá trình thử nghiệm, tạo hình sản phẩm từ Apple và các đối tác gia công sản phẩm.

Theo trang này, iPhone Edition (một trong những tên gọi tin đồn của máy) sẽ sử dụng bộ khung dạng cong bằng chất thép không gỉ được mài nhẵn bóng giống với khung của Apple Watch. Theo đó, máy sẽ có thiết kế dạng “bánh mì kẹp thịt” hệt như Apple Watch với các tấm kính ép ở 2 mặt trước sau. Touch ID của máy, trong khi đó, sẽ ẩn dưới màn hình mặt trước.

Bản vẽ được xem là của iPhone 8 xuất hiện trước đó.

iPhone 8, theo nguồn tin từ Nhật Bản, sử dụng camera kép dạng dọc, dễ dàng phân biệt với các đời iPhone trước. Camera này cho phép chụp các bức ảnh thực tế ảo.

iPhone 8 có thể ra mắt vào mùa thu năm nay, cùng với 2 smartphone khác, được xem là bản nâng cấp của iPhone 7 và 7 Plus. Vô số thông tin khẳng định Apple gặp khó khăn với các linh kiện iPhone 8, chẳng hạn cảm biến Touch ID đặt trong màn hình hay màn hình OLED cong.

Do đó, nhiều khả năng máy sẽ ra mắt cùng thời điểm nhưng lên kệ muộn hơn đến 2 tháng so với bộ đôi iPhone 7s và 7s Plus. Tất nhiên, mọi thông tin hiện nay chỉ dừng ở mức độ tin đồn.

Đức Nam