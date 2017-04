Việc Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trực tiếp xuống nắm bắt tình hình và sẵn sàng đối thoại, trao đổi với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thể hiện thiện chí và trách nhiệm cao của chính quyền TP trong việc giải quyết vướng mắc tại địa phương này.

Thế nhưng, hơn bao giờ hết, điều mà nhiều người mong đợi là niềm tin và sự hợp tác của người dân Đồng Tâm với chính quyền TP để cùng giải quyết thỏa đáng, tránh đẩy sự việc đi quá xa.

Trách nhiệm, kịp thời

Ngay khi tình hình ở xã Đồng Tâm đang “nóng bỏng”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống huyện Mỹ Đức để đối thoại với Nhân dân. Sau nhiều lần liên lạc, người dân xã Đồng Tâm vẫn không cử đại diện tham gia đối thoại, Chủ tịch UBND TP đã làm việc, nghe cán bộ chủ chốt xã Đồng Tâm báo cáo tình hình và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Ghi nhận việc các chiến sĩ bị giữ được bà con đảm bảo an toàn và chăm sóc chu đáo trong những ngày qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tha thiết mời người dân Đồng Tâm ra đối thoại trong thời gian sớm nhất. Điều này thể hiện thiện chí của người đứng đầu chính quyền TP trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của của người dân để sớm giải quyết trọn vẹn vấn đề.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống huyện Mỹ Đức để đối thoại với Nhân dân.

Chia sẻ về động thái này, ông Đặng Văn Thức, thôn Phù Yên, xã Viên An, huyện Ứng Hòa cho biết, việc lãnh đạo UBND TP sẵn sàng đối thoại với Nhân dân thôn Hoành để xác định cái đúng, cái sai, sớm đưa ra hướng giải quyết cụ thể nhằm củng cố niềm tin giữa người dân và chính quyền là việc làm rất kịp thời và khẩn trương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, quyết tâm tập trung vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc, lập lại tình hình an ninh trật tự, ổn định đời sống, sức khỏe của Nhân dân nơi đây. Việc làm này của Chủ tịch UBND TP được đông đảo người dân địa phương chúng tôi đồng tình, ủng hộ” – ông Thức bày tỏ.

Đặc biệt, ngay trong ngày 20/4, UBND TP đã có Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình từ trước tới nay với diện tích đất khu Miếu Môn. Có thể nói, đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân xã Đồng Tâm. Ủng hộ quyết định này, ông Phạm Văn Hanh, thôn Đức Thụ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức chia sẻ, việc thanh tra toàn diện về đất đai khu vực Đồng Tâm sẽ góp phần tạo niềm tin của người dân với chính quyền TP.

Cần lắm một niềm tin

Trái ngược với lo ngại của người dân Đồng Tâm, đoàn công tác của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung về làm việc tại huyện Mỹ Đức với một tinh thần thiện chí cao độ. Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định: “Cán bộ đi chỉ có bảo vệ dân, không có chuyện đàn áp dân và thực tế cũng không làm gì tổn hại đến người dân”. Chính vì vậy, trong lúc này, điều cần thiết là người dân Đồng Tâm phải thực sự có niềm tin vào hướng giải quyết vấn đề của TP và ủng hộ TP sớm xử lý sự việc một cách thuận lợi nhất.

Ông Lê Văn Sửu, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, Quốc Oai bày tỏ, việc Chủ tịch UBND TP sẵn sàng đối thoại với dân là điều rất quý, nếu như người đứng đầu né tránh thì người ta mới hoài nghi. Bởi vậy, người dân Đồng Tâm nên trực tiếp giãi bày đầy đủ lý do mình bức xúc với lãnh đạo TP. Một công việc không thể người đứng đầu trực tiếp làm hết được mà có cả bộ máy tham gia, nếu có vấn đề sai phạm và sai ở đâu thì người dân cần phản ánh trực tiếp để lãnh đạo TP nắm bắt và xử lý. Ông Sửu cũng cho rằng, người dân Đồng Tâm cần hết sức tỉnh táo, xem xét từng vấn đề, làm sao vừa giải quyết được nhu cầu, quyền lợi mà vẫn đảm bảo đúng pháp luật. “Có những bức xúc của người dân là có lý do chính đáng nhưng cách làm chưa hợp lý hoặc nghe kích động làm trái pháp luật thì tự nhiên đang đúng lại thành sai” – ông Sửu chia sẻ.

Ở địa phương cách xã Đồng Tâm khoảng 3km, ông Đinh Tiến Dũng, thôn Đình Lê, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức chia sẻ, ông biết rất rõ người dân thôn Hoành, cần cù chịu khó lao động. Tuy nhiên, một số người dân có thể do bị lợi dụng nên đã có những hành động quá khích không đáng có như căng dây thép gai, đổ đá, cát sỏi, gạch chắn ngang đường giao thông của thôn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, lao động sản xuất, buôn bán, học tập của các cháu nhỏ. Thậm chí, còn vượt xa giới hạn pháp luật cho phép là bắt giữ nhiều cán bộ, chiến sĩ công an để đưa ra yêu sách thiếu căn cứ. Do đó, người dân thôn Hoành cần tỉnh táo nhận thức rõ vấn đề, sớm tự giác tháo dỡ vật cản, rào chắn và đưa các cháu nhỏ trở lại trường học bình thường để ổn định cuộc sống.

Rõ ràng, tình hình căng thẳng ở Đồng Tâm càng kéo dài, người chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất chính là người dân địa phương khi mà sản xuất bị ngưng trệ, sinh hoạt đảo lộn và việc học hành của trẻ nhỏ bị gián đoạn. Hơn nữa, chính quyền TP, mà trực tiếp là Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã sốt sắng vào cuộc giải quyết sự việc. Sẽ không thể tháo gỡ được vấn đề nếu người dân không có thiện chí hợp tác. Bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, Nhân dân Đồng Tâm cần phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp các tài liệu có liên quan đến khu đất có tranh chấp để sớm làm rõ vấn đề, ổn định tình hình tại địa phương, yên tâm sản xuất.