Lao động ở huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn sẽ được tạo điều kiện tham dự kỳ thi tiếng Hàn để đi làm việc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, kỳ thi sẽ được tổ chức nghiêm túc, không ai có thể can thiệp để thi đỗ, thi nhanh.

Chọn đúng đối tượng

Kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2017 cho người lao động (NLĐ) có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc có chỉ tiêu lấy 3.600 người cho 4 nghề (sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp). Theo Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH Đặng Sỹ Dũng - năm nay, Hàn Quốc dành cho chúng ta 800 chỉ tiêu ngành nghề Nông nghiệp. Đây là kết quả trao đổi giữa hai bên, vì năm ngoái Hàn Quốc không tuyển lao động ngành nghề này.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

“Chúng tôi sẽ khoanh vùng đối tượng đăng ký nghề nông nghiệp là người lao động cư trú ở 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Đây là cơ hội rất tốt để người dân tranh thủ đi làm ở nước ngoài có thu nhập cao hơn trong nước. Không chỉ thế, chúng tôi còn đàm phán với phía bạn lùi thời gian thi của nghề nông nghiệp. NLĐ đăng ký các nghề khác thi trên giấy vào tháng 6 thì ngành nông nghiệp làm bài trên máy tính bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 9. Bởi lớp học thi trên máy tính không nhiều, thời gian dàn trải ra một chút”, ông Dũng cho hay.

Theo ông, việc lùi thời gian thi ngành nông nghiệp đến tận tháng 8, để trong 4 tháng tính từ lúc đăng ký Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ vận dụng các chính sách (Quyết định 71, 1722 của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ NLĐ trong việc đào tạo tiếng Hàn cũng như các chi phí khác liên quan.

Đối với ngư nghiệp là nghề đặc thù nên cũng giới hạn đối tượng tuyển chọn NLĐ đến từ các khu vực ven biển, hải đảo và làm nghề cá. Không chỉ thế, trong số 28 tỉnh được lựa chọn, không phải người dân ở tất cả các huyện đều có thể đăng ký nghề ngư nghiệp mà có quy định rõ cho từng đối tượng.

Không thể gian lận trong phòng thi

Kỳ thi tiếng Hàn tuyển chọn người đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ do Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tổ chức. HRD Korea sẽ chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực NLĐ. “Nếu NLĐ có dấu hiệu gian lận bằng nhiều hình thức như mang tai nghe vào phòng thi, đồng hồ chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài và gửi giải đề vào, thi hộ,… đều bị phát hiện. Khi đó, NLĐ sẽ không được tham dự kỳ thi này trong 3 năm” - ông Dũng cảnh báo.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tiếng Hàn còn có sự tham gia giám của các cơ quan chức năng (an ninh, chính quyền địa phương) làm nhiệm vụ giám sát, giữ gìn trật tự đảm bảo an ninh. Vì vậy khả năng và cơ hội gian lận trong phòng thi là rất khó.

Thông tin về kỳ thi tiếng Hàn năm 2016, ông Dũng cho biết, nhu cầu đi xuất khẩu lao động của mọi người quá lớn, trong khi thông tin bên ngoài nhiễu loạn. Thành ra lao động chưa yên tâm hoặc không quan tâm đến học hành thi cử. Phía Hàn Quốc không yêu cầu bằng cấp, trình độ, chỉ cần có sức khỏe, không tiền án, tiền sự là đủ điều kiện đăng ký dự thi. Song nhiều lao động vẫn nghe ngóng và bị tác động bởi thông tin bên ngoài. Vì thế, kỳ thi năm trước có khoảng 30 trường hợp gian lận, bị cấm thi trong 3 năm.

“Năm nay Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTB&XH giao hỗ trợ HRD Korea tổ chức thi. Chính vì thế, không ai có thể can thiệp được vào quá trình tổ chức thi. Điều này đồng nghĩa NLĐ không thể mong muốn có tác động để thi đỗ, thi nhanh”- ông Dũng khẳng định.

Trong tổng số 3.600 chỉ tiêu, nghề sản xuất chế tạo lấy 1.500 người, xây dựng 500 người, ngư nghiệp 800 người và nông nghiệp 800 người. Từ ngày 10/4 đến 13/4/2017 là thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2017 các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, ngư nghiệp và nông nghiệp. Từ ngày 7/8 đến ngày 10/8/2017 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp.

Thời gian thi tiếng Hàn trên giấy ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp diễn ra từ ngày 17/6 đến ngày 18/6/2017. Thi tiếng Hàn trên máy tính ngành nông nghiệp dự kiến từ ngày 7/8 đến ngày 6/9/2017. Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 20/9 đến 26/9/2017.