Trong lúc đi tập thể dục vào sáng sớm 13-4, một số người dân ở Thanh Hóa tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển.

Người dân và chính quyền xã Quảng Thái đang tiến hành đưa nạn nhân xấu số đi chôn cất

Ngày 13-4, thông tin từ Công an xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận người dân trên địa bàn đã phát hiện 1 thi thể không đầu trôi dạt vào bãi biển trên địa bàn. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính thi thể này.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 12-4, một số người dân thôn 10, xã Quảng Thái, trong lúc đi tập thể dục phát hiện thấy một vật lạ trôi vào bờ giống thi thể người. Lại gần quan sát, người dân tá hỏa phát hiện đó là thi thể của một nam giới.

Nhận được thông tin, Công an xã vào cuộc điều tra, đồng thời báo cáo sự việc lên công an cấp trên. “Theo quan sát, nạn nhân chỉ còn mỗi chiếc quần lót trên người, thân thể bị phân hủy, mất phần đầu và 1 chân. Nạn nhân có thể là nam, khoảng 30 tuổi"- một công an viên xã Quảng Thái nói.

Theo một nguồn tin, cách đây 10 ngày, tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ mất tích, người mất tích là một ngư dân sinh năm 1974). Trong sáng ngày 13-4, chính quyền xã Hải Hà và người thân người mất tích đã tới xã Quảng Thái để xác minh thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

