Khi phát hiện ra chiếc khăn tang cùng thi thể nạn nhân bị trói trong bao tải, người thân nạn nhân đã nghi ngờ và thông báo đến cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Mến (49 tuổi) và con trai Mặc Văn Duy (22 tuổi) ở thôn 2, xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà) là nghi phạm số một liên quan đến vụ sát hại ông Nguyễn Xuân Tân (SN 1974), trú tại thôn Phượng Đầu, xã Phượng Hoàng (cùng huyện) được phát hiện vào trưa ngày 28/3 trên sông Thái Bình, theo tin tức trên báo Gia đình & Xã hội .

Họ hàng, người thân nạn nhân đau xót trước sự việc ông Tân bị sát hại. Ảnh: Đ.Tùy/Gia đình & Xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Mến cùng con trai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi sát hại nạn nhân do không có tiền trả ông Tân trúng số đề. Sau khi nghi phạm bị bắt giữ, cũng là thời điểm lễ tang của nạn nhân vừa được họ hàng lo hoàn tất. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn nhiều đoàn khách và bạn bè đến hỏi thăm, chia buồn.

Ông Nguyễn Xuân Khoa (SN 1967, anh cả nạn nhân) cho hay, khoảng 21h tối 28/3, khi gia đình đang tổ chức lễ tang thì nhận được thông báo của Công an huyện Thanh Hà cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại ông Tân.

Nói về nghi vấn khi phát hiện em trai trong bao tải, ông Khoa cho hay, lúc mở chiếc bao ra, ông thấy một người đàn ông mặc quần đen, áo kẻ sọc và mặt biến dạng. Tuy nhiên, từ vết chàm ở bả vai và nhận diện quần áo, gia đình xác nhận đó chính là ông Tân.

“Lúc này phía cổ có vết thắt, hai chân, hai tay của em tôi bị trói bằng chiếc khăn tang bện như dây thừng và cho vào 3 chiếc bao tải . Trong 3 chiếc bao đó, có hai chiếc trùm đầu, một chiếc trùm chân và có màu sắc khác nhau. Đặc biệt, toàn bộ tài sản gồm: giấy tờ, hóa đơn bán hàng, hai chiếc điện thoại và chiếc xe máy bị mất”, ông Khoa thông tin.

Khi phát hiện ra chiếc khăn tang , người thân trong gia đình nạn nhân đã có sự nghi ngờ và phán đoán. Chắc chắn gia đình nào có người qua đời thì vẫn để khăn tang trong nhà. Sau đó, gia đình đã thông tin manh mối này cho cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/3, một người dân xã An Lương, huyện Thanh Hà, Hải Dương phát hiện bao tải trôi trên cửa cống Gừng, thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, bên trong có một xác người đàn ông bị trói chân, tay nên đã báo Công an huyện Thanh Hà, báo Infonet đưa tin.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà có mặt tại hiện trường. Qua nhận dạng của gia đình, xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi, ở xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang...

Từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng. Dưới sự chỉ đạo của đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương, đơn vị đã gấp rút vào cuộc điều tra.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Gia đình & Xã hội, Infonet)