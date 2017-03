Thi thể bé trai dưới ao cá, xung quanh cổ quấn nhiều vòng xích, buộc vào cột bê tông chìm dưới đáy áo. Vụ án xảy ra tới nay đã 7 năm, CQĐT trả lời không tìm thấy thủ phạm.

Bố mẹ cháu bé bên di ảnh đứa con

Thi thể bé trai dưới ao cá

Con trai Hoàng Ngọc Đông (SN 1996) mất tới nay đã được 7 năm nhưng vợ chồng anh Hoàng Văn Toản, chị Nguyễn Thị Tình (cùng SN 1973, HKTT tại thôn Bản Tàn, xã Trung Thành, Vị Xuyên, Hà Giang) vẫn chưa thể nguôi ngoai trước cái chết đột ngột và quá nhiều nghi vấn đó.

Vợ chồng anh Toản là người dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn nên từ năm 2007 anh chị xuống trông nom trang trại thuê tại TP Hà Giang. Cháu Đông từ nhỏ đã theo bố mẹ ở mướn.

Tháng 7/2010, ông Nguyễn Mạnh Thành và bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ tại phường Trần Phú, TP Hà Giang) có mua trang trại tại Khu Hạ Sơn 1, phường Minh Khai, TP.Hà Giang liền kề với trang trại vợ chồng anh Toản làm thuê. Sau đó ông Thành có đề nghị với bố mẹ cho cháu Đông sang trông trang trại cho mình, chủ yếu cho chó ăn và cắt cỏ cho cá. Tiền công Đông được trả 1 triệu đồng/tháng.

Do hai trang trại gần nhau, lại được ông chủ tạo điều kiện nên vợ chồng anh Toản nhận lời giúp ông Thành để tăng thu nhập. Hàng ngày sau giờ lên lớp, Đông đi cắt cỏ cho cá ăn, xong nấu cơm cho ba con chó lai to lớn. Ngày nào chủ trang trại cũng tới kiểm tra, thăm vườn. Bố mẹ Đông cho biết từ nhỏ con trai siêng năng, chịu khó giúp bố mẹ làm việc.

Anh Toản trình bày sáng ngày 4/9/2010 con trai tới trường khai giảng năm học mới. Khoảng 14h thì cháu xuống trang trại nhà ông Thành để làm việc. Chiều muộn hôm đó không thấy con về nhà ăn cơm như thường lệ, anh chạy xe máy xuống gọi con về.

Đến nơi người bố gọi mãi không thấy con thưa nên dựng xe chạy lên nhà tìm thì thấy cửa không khóa. Sau một hồi gọi tìm không thấy, anh hỏi hàng xóm xung quanh đó thì được kể lại chiều hôm đó vẫn thấy Đông ở trang trại, vợ chồng chủ nhà cũng vừa ra khỏi nhà. Anh Toản liền gọi điện cho ông chủ trang trại nhưng không liên lạc được.

Linh tính có chuyện không hay, người bố chạy đôn chạy đáo tìm con. Hàng xóm thấy thế cũng chia nhau ra tìm giúp. Khoảng mười phút sau, người dân phát hiện đôi dép của Đông bên bờ ao và giữa hồ cá có đoạn ống nhựa dẫn nước nổi lên. Mọi người cầm ống nhựa kéo lên nhưng không được. Một người lặn xuống hồ thì phát hiện thi thể cháu Đông. Khoảng 19h cùng ngày người dân tập trung vớt thi thể bé trai lên bờ.

Theo anh Toản, các nhân chứng cũng như biên bản khám nghiệm tử thi ghi nhận: Khi được đưa lên bờ, thấy trên cổ nạn nhân có nhiều vòng xích quấn vào, một đầu dây xích buộc vào cột bê tông dài gần 2m, nặng gần 50kg, một đầu cột bê tông có buộc ống nhựa.

CQĐT xác định 3 sợi dây xích quấn quanh cổ Đông là ba sợi xích dùng buộc 3 con chó nhà chủ trang trại. Còn cột bê tông vốn được đặt ven bờ hồ, ống nhựa là vật dụng dùng dẫn nước từ nhà sang khu chăn nuôi để vệ sinh.

Khám nghiệm tử thi cũng ghi nhận quần của nạn nhân mặc ngược (mặt sau ra đằng trước), không tìm thấy dấu hiệu có tác động ngoại lực. Tuy nhiên bố nạn nhân cho rằng lúc vớt thi thể con trai lên bờ thì thấy phần gáy có thâm tím, ở trong nhà bếp gần đó có vết máu. Tuy nhiên những chi tiết này không được đưa vào biên bản khám nghiệm.

Cha của Đông cho rằng con mình bị sát hại

Bị giết, tai nạn, hay tự vẫn?

Trong đơn khiếu nại, tố cáo gửi các cơ quan chức năng từ năm 2010 tới nay, vợ chồng anh Toản cho rằng vợ chồng chủ trang trại nơi con trai làm mướn có liên quan trực tiếp tới vụ án.

Anh Toản dẫn lại lời khai của những người ở gần trang trại cho biết lúc 17h chiều hôm đó người hàng xóm Lù Thị Vui (SN 1983, nhà ở cách ao cá ông Thành khoảng 10m, cửa nhà quay ra ao ông Thành) đi bắt gà vào chuồng thì thấy Đông đang thả cỏ cho cá ăn.

Đông còn hỏi chị Vui bằng tiếng dân tộc: “Cô bắt gà à”. Sau đó, cậu bé nói với chị: “Hôm nay cháu mệt quá”. Bắt gà xong chị Vui vào nhà nấu cơm, cũng không thấy người lạ nào vào trang trại ông Thành.

Còn chị Tẩn Thị Sỉnh (SN 1977, nhà ở ngay cổng trang trại ông Thành) cung cấp cho CQĐT và gia đình nạn nhân biết: Khoảng 15h Đông đến chơi nhà chị, sau đó đi cắt cỏ. Khoảng nửa tiếng sau Đông ôm cỏ về trang trại.

Khoảng 17h chị thấy vợ chồng ông Thành đi ô tô vào trang trại. Đến khi anh Toản xuống tìm con, hỏi vợ chồng chị Sỉnh và được các nhân chứng này cho biết là vợ chồng ông Thành vừa mới ra về được ít phút.

Trong báo cáo gửi Giám đốc CA tỉnh của trưởng phòng PC45 CA Hà Giang xác nhận có ghi nhận những lời khai trên. CQĐT cũng xác định vào lúc 17h vợ chồng ông Thành từ nhà vào trang trại. Khi đến cổng, ông Thành ngồi trên xe còn bà Thủy vào gọi Đông nhưng không thấy cậu bé đâu. Sau đó ông Thành vào trang trại kiểm tra chuồng trại rồi đọc báo.

Tại CQĐT vợ chồng chủ trang trại khai họ nghĩ rằng Đông làm xong việc về nhà sớm vì mẹ đau mắt nên không tìm nữa. Tới 18h30 vợ chồng ông Thành ra về, đến quán thịt chó. Đang ăn thì ông nhận được điện thoại của anh Toản nói không thấy con đâu và nhờ ông tìm giúp. Đến khi ông này vào tới nơi thì mọi người đã vớt thi thể cháu bé lên.

Tổng hợp những lời khai trên, vợ chồng anh Toản cho rằng con trai họ bị giết trong khoảng thời gian từ 17h tới 18h30. Và trong khoảng thời gian này các nhân chứng đều nhìn thấy không ai khác vào ngoài vợ chồng ông Thành vào trang trại. Do đó người thân nghi vấn cái chết của cháu Đông có liên quan tới chủ trang trại.

Bố mẹ nạn nhân cũng phủ nhận khả năng Đông tự vẫn hoặc vô tình ngã xuống ao cá bởi xung quanh cổ cháu bé có nhiều vòng xích quấn, lại bị buộc vào cộc bê tông nặng. Hơn nữa những ngày trước đó Đông vẫn bình thường, cũng không cãi vã với ai, nên không có động cơ gì để tự tử.

Ao cá không thể bị hút cạn?

Về nội dung trên, Phòng PC45 công an Hà Giang trong báo cáo Giám đốc công an tỉnh do Đại tá Vũ Trường Giang- Trưởng phòng kí có đề cập: “Khoảng 17h ngày 4/9/2010 vợ chồng ông Thành có đi vào trang trại là có thật. Còn vào trang trại gặp Đông hay không thì chưa có tài liệu, căn cứ như trong đơn tố cáo vợ chồng ông Thành đã giết hại cháu Đông. Qua điều tra không có tài liệu, chứng cứ xác định ông Thành bà Thủy có liên quan đên cái chết của Hoàng Ngọc Đông”.

Cũng trong báo cáo trên, PC45 CA Hà Giang cho biết đã tiến hành hút ao cá nơi phát hiện thi thể cháu Đông nhưng không thể hút cạn vì có quá nhiều mạch nước. Khám nghiệm hiện trường không xác định dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cháu Đông chết do ngạt nước và không phát hiện dấu vết do ngoại lực tác động. Qua điều tra chưa phát hiện dấu hiệu của tội phạm vì từ thời điểm Đông sống đến khi phát hiện cháu chết dưới ao, lời khai các nhân chứng đều khẳng định không có dấu hiệu bất thường ở nhà ông Thành.

Trang trại nơi phát hiện thi thể cháu Đông

Việc giám định của cơ quan chức năng, bố mẹ nạn nhân lại cho biết có nhiều chi tiết không bình thường. Chẳng hạn cháu bé tử vong từ tối hôm trước, lúc đầu cảnh sát nói sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay nhưng sau khi vợ chồng chủ trang trại tới nơi lại hoãn đến sáng hôm sau: “Hôm sau hơn 9h sáng mới làm việc chứ không phải 8h như đã nói. Họ để con tôi nằm lạnh lẽo giữa trời, đầu vẫn bị quấn xích chó”, anh Toản bức xúc.

Thắc mắc này được PC45 CA Hà Giang giải thích: “Trong đơn đề nghị của gia đình có đề cập tới khi CQĐT vào đến hiện trường không tổ chức khám nghiệm ngay mà để sáng hôm sau mới tổ chức, lý do vì hiện trường rộng, thời gian muộn không đủ ánh sáng. Do đó đã thống nhất với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường đến 8h ngày 5/9 tổ chức khám nghiệm”.

Chi tiết đáng nghi nữa là cơ quan giám định lại không kết luận thời điểm nạn nhân chết. “Cơ quan điều tra và cơ quan pháp y đã không làm rõ việc này, nên dẫn đến sự mập mờ về thời điểm chết của cháu Đông”, LS Nguyễn Văn Nguyên (Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn LS Hà Nội) tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình nạn nhân nhận định.

Cũng theo luật sư Nguyên, một chi tiết khác được các nhân chứng cung cấp là vết máu trong nhà bếp trang trại, chi tiết quần của nạn nhân mặc ngược chưa được điều tra làm rõ. Theo gia đình anh Toản phản ánh thì phần gáy và cổ đằng sau của cháu Đông không được khám, gia đình đã khiếu nại việc khám nghiệm tử thi không đầy đủ, không được ký vào biên bản khám nghiệm tử thi, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự trả lời từ CQĐT.

Chết người 3 năm mới khởi tố

Vợ chồng anh Toản bức xúc trình bày, con trai anh chị chết đột ngột, trên thi thể có nhiều dấu vết bất thường như vòng xích quấn quanh cổ, quần mặc ngược, có vết thâm tím. Dư luận địa phương lúc bấy giờ có giả thiết cháu bé bị sát hại.

Tuy nhiên hơn một năm sau gia đình anh Toản mới nhận được thông báo về cái chết của con trai do ngạt nước, không xác định có dấu hiệu tội phạm. Bố mẹ nạn nhân không thỏa mãn với kết luận điều tra này, cho rằng có sự bao che, để lọt tội phạm nên đã làm đơn kêu cứu, tố cáo gửi đến Bộ Công an, Viện kiểm sát tối cao. Sau đó văn phòng Bộ công an có thông báo đã chuyển đơn, yêu cầu CA tỉnh Hà Giang báo cáo các nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân.

Cũng trong năm 2011 gia đình anh Toản được CQĐT CA tỉnh Hà Giang cung cấp bản báo cáo kết quả điều tra số 462/BC, ngày 23/9/2011 của phòng PC45 CA tỉnh Hà Giang gửi Giám đốc công an tỉnh.

Trong đó kết luận: “Khám nghiệm tử thi Hoàng Ngọc Đông không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động”, “Quá trình điều tra, xác minh chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm”.

Bản giám định pháp y số 48, ngày 19/10/2010 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Giang kết luận: “Hoàng Ngọc Đông tử vong do ngạt nước”, vì vậy nên CQĐT không khởi tố vụ án. Vợ chồng anh Toản chị Tình tiếp tục khiếu nại báo cáo này.

Sau thời gian chờ đợi, năm 2013 vợ chồng anh Toản được công an tỉnh mời lên làm việc, thông báo bằng miệng đã khởi tố vụ án giết người vào ngày 15/10/2013. Khoảng 3 tháng sau, vợ chồng anh Toản tiếp tục được công an tỉnh Hà Giang mời lên làm việc.

Tại đây, Đại tá Đặng Văn Bàn, lúc đó là Trưởng phòng PC44 (nay là Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang) thông báo bằng miệng đang tạm đình chỉ điều tra vụ án với lí do không tìm thấy hung thủ, không xác định được bị can:

“Vụ án con tôi bị chết là đặc biệt nghiêm trọng nhưng không hiểu tại sao CQĐT lại nhanh chóng đình chỉ điều tra như vậy. Trước đó sau hơn một năm khiếu nại, gia đình được thông báo Thanh tra Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn số 602/PC-V24, ngày 10/08/2011 thì ngày 23/9/2011, CQĐT Công an tỉnh Hà Giang mới có báo cáo kết quả điều tra lên Giám đốc công an tỉnh với kết luận không có dấu hiệu phạm tội. Tôi cho rằng CQĐT làm việc chưa công tâm”, bố nạn nhân nói.

Gia đình nạn nhân không thỏa mãn với trả lời từ phía CA tỉnh Hà Giang nên tiếp tục làm đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến các cấp Trung ương.

Mai Long