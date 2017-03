Việc giám thị "mượn bài" cho học sinh quay gây bức xúc với Phương Anh, nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) quyết định phải nói ra để đòi sự công bằng cho các thí sinh thi học sinh giỏi.

Lê Thị Phương Anh, người viết bức "tâm thư" trên và cho rằng, là lớp trường, em thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để đòi sự công bằng trong thi cử cho các thí sinh khác.

Tối ngày 14/3, trên trang facebook Le Phuong Anh của em Lê Thị Phương Anh (lớp 11C5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đăng tải bức “tâm thư” với nội dung “Kính gửi cô giáo N.T.L.H.”.

Trong bức thư trên, Phương Anh đã nói về vụ việc mà em đánh giá là hành vi “ăn cắp chất xám” thí sinh của giám thị N.T.L.H., thực hiện nhiệm vụ coi thi tại Phòng thi số 26, điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật trong kỳ thi Học sinh giỏi bậc THPT môn Tiếng Anh của tỉnh Nghệ An.

Dòng trạng thái "gây bão" của Lê Thị Phương Anh về việc giám thị "ăn cắp chất xám" thí sinh tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày 14/3.

Theo thông tin đăng tải trên trang cá nhân của Phương Anh thì trong quá trình diễn ra buổi thi, giám thị N.T.L.H. đã “ngang nhiên công khai đến xem bài của các học sinh trường Phan Bội Châu, chép vào tay rồi cho một học sinh khác xem”. Hành động của giám thị H. lộ liễu đến nỗi giám thị còn lại phải nhắc nhở các thí sinh “che bài lại không cô kia chép đấy”. “Thậm chí, khi dọa mời thanh tra đến, yêu cầu cô ngồi yên một chỗ, cô vẫn hành động như vậy”, Phương Anh viết trên trang cá nhân.

Thí sinh này gọi hành động của giám thị là “ăn cắp chất xám”, không những giúp thí sinh kia “ngồi không cũng được giải” mà còn ảnh hưởng rất lớn tới quá trình làm bài của các thí sinh còn lại trong phòng.

“Nội quy thi cử học sinh có hành động gian lận lập tức bị đình chỉ thi, nhưng giáo viên ngang nhiên gian lận thế này mà cuối cùng vẫn chả bị gì, vẫn bình thản và coi như mình không làm gì sai?...

Em thật sự hi vọng hội đồng thi sẽ có những hành động xử lí đúng đắn trường hợp này, bởi chúng em cảm thấy mình đang phải chịu sự bất công không đáng có. Thầy cô muốn dạy học sinh, trước hết phải làm gương cho học sinh cái đã”, thí sinh này viết.

Sau khi thông tin trên được chuyền tải đến Sở GD-ĐT Nghệ An, ngay lập tức Sở này đã đình chỉ công tác coi thi của giám thị N.T.L.H., đồng thời yêu cầu giáo viên này viết tường trình để phục vụ viêc xác minh thông tin làm căn cứ xử lý. Được biết giám thị N.T.L.H. là giáo viên Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) được điều động coi thi môn Tiếng Anh tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An bậc THPT.

Trao đổi với PV , thí sinh Lê Thị Phương Anh - tác giả bức “tâm thư” nói trên cho biết, sự việc không xảy ra tại phòng thi của em mà xảy ra tại phòng thi số 26, nơi có 5 học sinh lớp 11C5, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu dự thi.

“Sau khi nghe các bạn kể, xác minh thông tin từ các nguồn khác cho thấy sự việc là có thật, là lớp trưởng, em thấy mình phải có trách nhiệm lên tiếng. Việc đưa thông tin lên facebook cá nhân không phải là để “dìm” hay “hủy hoại” giám thị mà em chỉ muốn công bằng với tất cả các thí sinh dự thi”, Lê Thị Phương Anh cho biết.

Sau khi đăng tải trên facebook, status của Phương Anh nhận được lượt “like” và “chia sẻ” chóng mặt cùng hàng trăm comment đồng tình, ủng hộ. Cũng có người góp ý, dặn em nên cẩn thận và lo lắng em sẽ gặp nhiều phiền phức.

“Khoảng 12h đêm 14/3, em nhận được điện thoại của cô N.T.L.H. Cô H. đưa ra lời xin lỗi và cho biết cô cũng rất xấu hổ với hành động của mình nên em đã đưa status về trạng thái “chỉ mình tôi”. Việc cô H. bị đình chỉ công tác coi thi hay sẽ bị kỷ luật, theo em nghĩ đó là việc của Hội đồng thi và Sở GD-ĐT Nghệ An. Với cá nhân em, em nghĩ mình đã làm đúng”, Phương Anh cho biết thêm.

Phương Anh cũng rất vui khi việc làm của mình nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn học sinh, phụ huynh và gia đình. Trong kì thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh bậc THPT tỉnh Nghệ An năm nay, tất cả học sinh lớp 11C5 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đều tham gia dự thi. Phương Anh hi vọng sự việc xảy ra tại phòng thi số 26 chỉ là trường hợp cá biệt.