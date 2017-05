Sau khi bị giám khảo Noo Phước Thịnh "lên án" vì chỉ hát giọng nữ, Tùng Anh đã quyết định gây bất ngờ bằng cách hát 2 giọng (nam - nữ) khi thể hiện ca khúc "Dệt tầm gai".

Với ca khúc Dệt tầm gai, Tùng Anh đã khiến các huấn luyện viên (HLV) The Voice - Giọng hát Việt 2017 cũng như những khán giả có mặt tại trường quay "sởn da gà" vì màn trình diễn tuyệt vời.

Giọng ca phi giới tính Tùng Anh gây chú ý với phần trình diễn độc đáo, đầy ma mị

Ngay sau tiết mục, HLV Thu Minh không ngần ngại chia sẻ những lời tự hào về chiến binh của đội mình. Cô tự tin khiêu khích Noo Phước Thịnh: "Hôm nay thì em vừa lòng nhé, chị đã cho hát giọng nam rồi, nhưng chị nói em nghe này, nó nằm trong sự suy tính của chị nhưng nhờ anh Noo mà Tùng Anh có sự trăn trở, cố gắng để ngày hôm nay Tùng Anh hát hai giọng một cách tuyệt vời. Và đây là câu trả lời của Tùng Anh, của chị dành cho anh Noo”.

Trước lời đùa của đàn chị, Noo Phước Thịnh cũng "không vừa" mà đáp trả nhưng anh không giấu được sự công nhận của mình về màn trình diễn độc đáo của giọng ca phi giới tính.

Trên hàng ghế nóng, Thu Minh và Noo Phước Thịnh luôn có những khoảnh khắc chọc ngoáy nhau đầy kịch tính

Cũng trong đêm này, đội Thu Minh thể hiện sự vượt trội hẳn của các chàng trai khi ngoài Tùng Anh còn có sự nổi loạn của "soái ca" Ali Hoàng Dương với ca khúc Tell me why khiến cả trường quay sôi động. Anh không ngần ngại phô diễn những bước nhảy điêu luyện khiến các HLV không thể ngồi yên trên ghế nóng.

HLV Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh đã không tiếc những lời khen dành cho Ali Hoàng Dương sau màn trình diễn này. Đặc biệt, trong lúc cao hứng, Tóc Tiên còn tinh nghịch khuyên Ali Hoàng Dương nên đi thi The Remix vào năm sau trong khi đó HLV Đông Nhi bày tỏ sự kém hài lòng vì chiến binh của đội Thu Minh không chịu "lượn qua với chị một tí là cũng đủ vui rồi", khiến cả trường quay tràn ngập tiếng cười.

Ali Hoàng Dương với bản EDM cùng vũ đạo sôi động

Ở vòng loại này, Anh Đức và Hải Anh cũng bộc lộ nhiều thế mạnh thông qua giọng ca nội lực cũng như sự chuyển biến, làm mới bản thân.

Anh Đức đã có phần trình diễn thành công trong đêm thi loại trực tiếp

Anh Đức khiến khán giả thích thú khi trình diễn ca khúc Trái tim em cũng biết đau - hit của Bảo Anh. Ở phần trình diễn này của Anh Đức, Noo Phước Thịnh đã có những ý kiến nho nhỏ về chuyên môn, tuy vậy, anh vẫn dành cho giọng ca Thành phố buồn những lời khen vì sự nỗ lực.

Hải Anh lột xác mạnh mẽ khi kết hợp hát cùng vũ đạo

Hải Anh cũng thể hiện được sự lột xác mạnh mẽ khi trình diễn ca khúc Tình 2000 kết hợp với vũ đạo sôi động. Phần trình diễn này là cả quá trình tập luyện quyết tâm của Hải Anh bởi trước đó cô chưa từng làm quen cũng như tự tin khi đứng trên giày cao gót.

Dẫu vậy, vì phần trình diễn của các thí sinh trong đội Thu Minh quá xuất sắc nên Hải Anh đành phải dừng bước. Trước đó, Thu Minh đã rất khó khăn và đắn đo trong sự lựa chọn giữa Hải Anh và Tùng Anh, tuy nhiên, vị HLV này đã chia sẻ: "Giọng hát phi giới tính và ấn tượng như Tùng Anh thì chỉ có một".

Nga Helen với phong thái trình diễn tuyệt vời khi đứng yên trên bục cao mà không cần di chuyển

Ở đội của Noo Phước Thịnh, Nga Helen đã chạm tim khán giả khi trình bày thành công ca khúc Love you in silence bằng giọng hát đẹp, giàu cảm xúc. Ở phần trình diễn này Nga Helen đặc biệt chỉ đứng im một chỗ trên bục cao và chẳng cần di chuyển.

Các HLV đã không ngần ngại dành những lời khen tặng cho cô gái tự tin vào giọng hát nhưng lại... lười di chuyển trên sân khấu.

Hiền Mai dễ dàng vượt qua thử thách, trở thành 1 trong 2 thí sinh đầu tiên của đội Noo Phước Thịnh an toàn được vào vòng trong.

Hiền Mai - "tiểu diva" như lời nhận xét vui của nhiều khán giả cũng đã có phần trình diễn rất thành công với ca khúc Don't wanna miss a thing - bài hát kinh điển của nhóm Aerosmith.

Thu Hà đã cố gắng làm mới bản thân nhưng phần trình diễn chưa thực sự nổi bật đã khiến cô đành dừng lại

Được cứu về đội của Noo ở vòng trước, thế nhưng, trong đêm loại trực tiếp, Thu Hà đã thể hiện khá mờ nhạt ca khúc Vì tôi còn sống. Mặc dù màn trình diễn kết hợp vũ đạo đẹp mắt, thu hút nhưng vì chưa thể thuyết phục hoàn toàn khán giả cũng như huấn luyện viên, Thu Hà bị loại.

Anh Đạt đã có sự trưởng thành rất nhiều sau các vòng thi

Ở vòng thi này, thí sinh nam duy nhất còn lại của đội Noo Phước Thịnh là Anh Đạt đã mang đến một màu sắc khác cho Não cá vàng - một ca khúc từng gây bão trong thời gian qua. Phần trình diễn thành công đã giúp Anh Đạt dễ dàng có được suất đi tiếp vào vòng trong đúng như dự đoán.

Như vậy, hiện tại mỗi HLV của The Voice - Giọng hát Việt 2017 chỉ còn trong tay có 3 chiến binh và ở các vòng sau, sẽ tiếp tục có một thí sinh ở mỗi đội sẽ ra đi, cuộc thi vì thế trở nên vô cùng kịch tính.

Tin, ảnh: Trương Quốc Phong