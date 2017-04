Sau hai ngày thực hiện đăng ký dự thi ĐH, một số địa phương cho biết nhiều thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển.

Từ ngày 1/4, học sinh lớp 12 bắt đầu nộp hồ sơ thi THPT. Sau hai ngày thực hiện đăng ký dự thi ĐH, một số địa phương cho biết nhiều thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Theo phản ánh, do thí sinh sử dụng các tài liệu, nguồn thông tin hướng dẫn thi và tuyển sinh không chính thống dựa vào tài liệu của những năm trước, chưa cập nhật nên dẫn đến nhiều thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Những nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ bị loại vì phần mềm không chấp nhận.

Để đảm bảo đăng ký xét tuyển chính xác, tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đạo tạo (GD-ĐT) lưu ý các thí sinh phải nghiên cứu kỹ quy chế thi, quy chế tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn liên quan, đặc biệt cần tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh của trường mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký trong Đề án tuyển sinh của từng trường đã được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của trường và tại Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ tại địa chỉ: htpp//:thituyensinh.vn.

Bộ cũng lưu ý, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và khai đầy đủ theo hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ thi đại học năm 2017.

Thí sinh tự do cần lưu ý một số điểm

Những thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT năm 2016 khi đăng ký dự thi cần chú ý, các môn thi được bảo lưu năm trước chỉ có giá trị để xét tốt nghiệp THPT, không thể xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm. Vì vậy, nếu muốn đăng ký xét tuyển đại học mà có môn được bảo lưu kết quả năm 2016, năm nay vẫn phải đăng ký dự thi. Đối với thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp, phải dự thi cùng học sinh lớp 12 của điểm đăng ký dự thi đó. Còn thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT thì đăng ký ở địa phương này nhưng có thể thi ở địa phương khác.

Lưu ý khi khai số chứng minh thư nhân dân

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần khai đầy đủ họ tên, số chứng minh thư nhân dân vì trên hệ thống, số này là mặc định mã số của thí sinh. Mỗi thí sinh chỉ có một số chứng minh thư nhân dân. Phần mềm sẽ quản lý số chứng minh thư của thí sinh từ đầu đến cuối, từ lúc đăng ký dự thi đến khi nhận được giấy báo nhập học. Do đó, các em cần khai đúng, đủ và chỉ khai một số chứng minh thư thống nhất. Với thí sinh sở hữu chứng minh thư nhân dân có 9 số thì khai vào 9 ô cuối cùng bên tay phải, bỏ trống 3 ô đầu.

Học chương trình nào, đăng ký chương trình đó

Thí sinh cũng cần lưu ý, học chương trình nào phải đăng ký thi chương trình đó. Những học sinh học chương trình THPT phải đăng ký thi theo chương trình THPT, còn thi sinh học chương trình giáo dục thường xuyên đăng ký thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Còn trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nếu thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên sẽ chỉ phải thi hai môn là Lịch sử, Địa lý mà không phải thi môn Giáo dục công dân. Với thí sinh học hệ giáo dục thường xuyên, sẽ không phải thi môn ngoại ngữ.

Chứng chỉ tiếng Anh chỉ có giá trị miễn thi tốt nghiệp

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, một số loại chứng chỉ của các môn ngoại có giá trị để xét tốt nghiệp.

Những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực theo quy định, để được cộng điểm tối đa môn ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp, cần phải điền đầy đủ thông tin trong mục 15 của Phiếu đăng ký dự thi.

Để đăng ký xét tuyển vào các ngành sử dụng kết quả môn ngoại ngữ, các em phải đăng ký dự thi môn này (đồng thời đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp).

Nên đăng ký theo 3 nhóm trường

Khi điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển các thí sinh cần lưu ý, điền chính xác thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, thông tin về mã trường, mã ngành và mã tổ hợp để xét tuyển phải phù hợp với môn thi đã đăng ký. Khi lựa chọn trường, ngành cần cân nhắc kỹ lượng trên cơ sở nghiên cứu các quy định trong Quy chế tuyển sinh.

Thí sinh cần cân nhắc xem xét kỹ từng nguyện vọng trước khi đăng ký dù Quy chế tuyển sinh không hạn chế số nguyện vọng để đảm bảo các nguyện vọng đăng ký phù hợp với năng lực của mình, những ngành mình yêu thích, để khi trúng tuyển không phải cân nhắc việc có nên nhập học hay không.

Tại thời điểm này, do thí sinh chưa có kết quả thi nên về cơ bản thí sinh nên chọn cả 3 nhóm trường: nhóm trường cao hơn năng lực trung bình của thí sinh một chút; nhóm trường hoàn toàn phù hợp với năng lực và nhóm thấp hơn so với năng lực để phòng những rủi ro khi thi cử. Ngoài ra, thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng cũng cần cân nhắc kỹ, nguyện vọng mà thí sinh yêu thích hơn nên được đặt lên trên để không phải hối tiếc sau này.

Lưu ý khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Hiện nay ưu tiên trong tuyển sinh bao gồm: Ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực. Trong Hướng dẫn tuyển sinh đã đưa ra các quy định về minh chứng cần có để được hưởng ưu tiên theo đối tượng; danh mục các xã phường được hưởng ưu tiên khu vực đã được công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ để thí sinh có thể tham khảo.

Vì vậy, trước khi điền thông tin về ưu tiên trong tuyển sinh, thí sinh cần đọc kỹ các văn bản trên. Ngoài ra, hệ thống quản lý của Bộ có chức năng rà soát chế độ ưu tiên đối tượng: Nếu thí sinh điền thông tin sai, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh cho đúng. Do vậy, thí sinh khi nhận được bản in kết quả đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, cần rà soát kỹ trước khi ký xác nhận./.

