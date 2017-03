Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, các thí sinh trên phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển...

Bộ Công an vừa trả lời phóng viên VOV.VN những điểm mới và lưu ý thí sinh khi đăng ký dự tuyển, xét tuyển vào các trường đại học công an.

PV: Những điểm mới trong tuyển sinh vào các trường đại học Công an nhân dân năm 2017?

Bộ Công an: Năm 2017, tuyển sinh hệ đại học vào các trường công an có một số nội dung thay đổi như có 1.500 chỉ tiêu đào tạo đại học xét tuyển cho các đối tượng gồm học sinh phổ thông, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân: Có tổ hợp mới là tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), không còn tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Thống nhất đầu mối sơ tuyển:Đối với tỉnh, TP cùng có Công an và Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, thống nhất đầu mối sơ tuyển là Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại đơn vị mình.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối tượng dự tuyển: Thực hiện quy định về tuyển sinh của Bộ Công an, trong đó cụ thể hóa, bổ sung một số tiêu chuẩn: Quy định đối tượng chưa kết hôn, chưa có con đẻ khi dự tuyển vào các trường CAND chỉ áp dụng đối với học sinh phổ thông, không áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chỉ số BMI (Body Mass Index- được tính bằng cân nặng chia bình phương chiều cao) của thí sinh phải đạt từ 17.5 đến dưới 25.

Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, các thí sinh trên phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển.

Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ đợt 1/2016 vẫn được dự tuyển vào các trường CAND năm 2017.

Năm nay, tuyển sinh vào các trường đại học công an có một số thay đổi (ảnh minh họa)

PV: Vì sao năm nay thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường ngành quân đội không được đăng ký vào các trường ngành Công an và ngược lại?

Bộ Công an: Năm 2017, các trường Công an và các trường Quân đội đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Chính vì thế, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng và ngược lại.

PV: Lời khuyên, những điểm cần lưu ý đối với thí sinh có nguyện vọng thi vào các trường Công an nhân dân?

Bộ Công an: Thí sinh muốn dự tuyển, xét tuyển vào các trường Công an nhân dân cần phải nghiên cứu kỹ về quy trình, thủ tục, chỉ tiêu, ngành đào tạo… được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (Báo Công an nhân dân, Truyền hình CAND…) cũng như tại Công an Quận, huyện nơi thí sinh đăng ký HKTT. Điểm lưu ý, tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân phải qua khâu sơ tuyển nên muốn xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đăng ký sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Các trường Công an nhân dân không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân phải đăng ký và dự kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi phù hợp theo tổ hợp quy định xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, đồng thời, thí sinh phải khai tại Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia, mã trường, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1. Số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh trên Hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT phải trùng với số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của hồ sơ xét tuyển đại học CAND.

Thí sinh cần nỗ lực, cố gắng để ôn tập theo hình thức thi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2017, chỉ có môn Văn thi tự luận, còn lại đều thi trắc nghiệm) để đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Sau khi có kết quả thi, căn cứ mức điểm của mình để quyết định xét tuyển chính thức vào các trường Công an nhân dân hay điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển các trường khác.

Ngoài ra, những thông tin về tuyển sinh Công an nhân dân sẽ thường xuyên được cập nhật trên phương tiện thông tin đại chúng của Bộ Công an (báo Công an nhân dân, truyền hình Công an nhân dân), thí sinh lưu ý theo dõi để có thông tin chính thống, phù hợp./.

Bích Lan/VOV.VN