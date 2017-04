Justin Bieber là ngôi sao mới nhất góp mặt trong trào lưu đăng ảnh ngày xưa và hiện tại khi cố tình nhắc về quá khứ tù tội của mình cách đây vài năm.

Mới đây trên trang cá nhân Instagram, Justin Bieber đăng lại hình ảnh anh bị bắt giam vào năm 2014 với lời nhắc nhở bản thân từng sai lầm và nông nổi ra sao.

"Tôi yêu bức hình này vì nó gợi nhắc lại cho tôi quãng thời gian mà bản thân không trở thành đúng con người mà mình muốn. Nhưng cảm ơn Chúa vì đó chỉ là quá khứ", Justin Bieber chia sẻ.

Nam ca sĩ 23 tuổi đặt cạnh bức hình tự chụp gần đây của anh với lời bình luận thêm: "Những điều tốt đẹp vẫn còn phía trước, các bạn có tin không?".

Bức ảnh so sánh được Justin Bieber chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Cách đây hơn 3 năm, Justin Bieber đã bị cảnh sát bắt giữ tại bờ biển của Miami, Floria (Mỹ) vì tội lái xe quá tốc độ, giấy phép lái xe hết hạn và cự cãi, đánh nhau với cảnh sát thi hành công vụ.

Theo thông báo từ cảnh sát, vào thời điểm bị bắt giữ, nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy có sử dụng ma túy và nồng độ cồn trong máu cao hơn quy định.

Sau khi được thả, chủ nhân hit Believe đã có buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Complex rằng: "24 giờ bị bắt giam có thể xem là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Ở đó rất lạnh, mọi thứ như bị đóng băng. Những người ở đó đều nhìn ngó, gầm gừ và la hét vào mặt tôi".

Quá khứ bốc đồng và nhiều tai tiếng của nam ca sĩ trẻ từng khiến người hâm mộ thất vọng. Ảnh: Fame.

Những lùm xùm với cảnh sát trong quá khứ của Justin Bieber không dừng lại ở đó. Sau lần ấy, nam ca sĩ từng bị đâm đơn kiện vì hành vi kích động và quấy phá hàng xóm ở Calabasas, California. Tòa án buộc anh phải bồi thường gần 90.000 USD, chịu sự quản chế 2 năm, 12 tuần quản thúc ép buộc và 5 ngày lao động công ích.

Bước qua giai đoạn tuổi trẻ bốc đồng vì sự nổi tiếng quá sớm, ngôi sao nhạc pop người Cananda đã dần chững chạc hơn trong cả hình ảnh và cách ứng xử trước truyền thông.

Nam ca sĩ kín tiếng hơn và cũng không còn xuất hiện dày đặc trên mặt báo với những hình ảnh tiệc tùng, đánh nhau, gây hấn với phóng viên và cảnh sát.

Anh có sự trở lại thành công vào mùa hè năm 2015 với ca khúc What Do You Mean? nằm tròng album phòng thu thứ tư - Purpose.

Hiện tại, Justin Bieber đang trong quá trình chuẩn bị cho album thứ năm với "màn nhá hàng" ấn tượng bằng ca khúc remix Tây Ban Nha có tên Despacito.

Phương Linh