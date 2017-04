Tuần qua, thị trường vàng thế giới lại sôi sục tăng, giảm với bước sóng giá khá dài. Ngược lại, thị trường vàng trong nước vẫn im lìm chỉ tăng, giảm nhỏ giọt. Đây có thể nói là tuần thứ 4 liên tiếp vàng trong nước rơi vào tình trạng này.

Giá vàng thế giới cao nhất trong 6 tháng qua

Mỹ phóng tên lửa tấn công vào Syria, thị trường vàng đã phản ứng tức thì tăng liền một mạch trong một phiên lên 21 USD/oz, giao dịch thời điểm giá cao nhất là 1.270 USD/oz trong sáng qua tại thị trường châu Á.

Cùng với đó, số liệu việc làm của Mỹ tháng này vừa được công bố với con việc làm mới ở mức thấp nhất trong 10 tháng trở lại đây, cũng khiến nhà đầu tư tăng mua nhằm bảo toàn vốn. Giá kim loại quý chốt phiên tại Mỹ mặc dù có mất 16 USD/oz so với thời điểm giá cao nhất, nhưng vẫn đứng ở mức cao 1.254 USD/oz vào cuối phiên vừa qua.

Tính chung, tuần qua, giá vàng thế giới giữa các phiên đều tăng giảm mạnh. Trong đó có 3 phiên cuối tuần giá tăng với bước sóng từ 18-21 USD/oz mỗi phiên do Mỹ tấn công vào Syria và những thông tin về nền kinh tế của nước này bắt đầu có những tín hiệu kém đi kể từ sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống. Sau mỗi phiên giá vàng cũng đảo chiểu rơi mạnh. Giao dịch vào thời điểm 11 giờ 30 trưa 8/4 tại thị trường châu Á vàng vẫn có giá 1.254 USD/oz. Cả tuần vàng thế giới tăng 6 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần trước.

Vàng SJC tiếp tục không cùng xu hướng với thế giới

Mặc cho giá vàng thế giới biến động mạnh, tuần này là tuần thứ 4 vàng trong nước lại dè dặt tìm hướng đi.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (3/4), giá vàng SJC giao dịch mua-bán trên thị trường Hà Nội quanh mức 36,37-36,59 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước đó. Tập đoàn Doji niêm yết giá mua-bán vàng SJC lúc mở cửa tuần cùng thời điểm ở mức 36,46-36,54 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới một tuần biến động mạnh, vàng trong nước vẫn dè dặt tìm hướng đi.

Các phiên giữa tuần giá vàng có mức điều chỉnh tăng, giảm nhiều hơn nhưng bước giá cũng chỉ ở mức khoảng 50.000 – 70.000 đồng/lượng.

Mở cửa phiên cuối tuần lúc 8 giờ 30 (8/4), giá vàng SJC giao dịch tại Hà Nội ở mức 36,35-36,57 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá mua-bán vàng SJC mở cửa phiên cuối tuần ở mức 36,48-36,56 triệu đồng/lượng.

Đến 11 giờ 30 trưa cùng ngày, giá vàng SJC đã tăng trở lại mỗi lượng vàng 50.000 đồng. Tại Hà Nội vàng giao dịch ở quanh 36,4-36,62 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết cùng thời điểm này giá vàng SJC mua-bán ở mức 36,46-36,56 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính chung cả tuần, vàng SJC trên thị trường tự do cả tuần tăng 30.000 đồng/lượng. Thương hiệu vàng SJC tại doanh nghiệp đi ngang giá so với đầu tuần.

Tính theo tỷ giá trong ngày, giá vàng thế giới đang tương đương khoảng 34,3 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí, gia công).

Như vậy, vàng trong nước còn cao hơn vàng thế giới khoảng 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng không có bước sóng, đã không tạo ra sự khác biệt nào trên thị trường nhiều ngày qua. Theo đánh giá của một số doanh nghiệp và giới chuyên gia trong nước, giá vàng đã không hấp dẫn nhà đầu tư khiến cho thị trường ảm đạm, lượng giao dịch mỏng. Hầu như nhà đầu tư quan sát thị trường là chính, lượng mua vào vẫn chiếm ưu thế trên thị trường nhưng là mua nhỏ lẻ khiến cho thị trường không có sức bật.

Theo các chuyên giá thế giới phân tích: Thông tin kinh tế xấu đi, căng thẳng chính trị gia tăng sẽ là đòn bẩy cho giá vàng đi xa hơn. Phân tích về mặt kỹ thuật, giá vàng thế giới đứng ở mức trung bình 200 ngày gần đây là mốc 1.264 USD/oz. Điều này khẳng giá vàng được kỳ vọng là đang tăng giá trở lại. Mốc hỗ trợ vững chắc cho giá vàng là 1.250 USD/oz. Dự kiến có thể có thể quay lên mốc 1.300 USD/oz.

Các chuyên gia nhận định: Thị trường thế giới đang đón nhận những thông tin khó lường từ chính trị ở châu Âu, bất ổn do chiến sự và khủng bố và nền kinh tế Mỹ có những dấu hiệu không tốt. Chuyên gia khuyên rằng, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường chặt chẽ để kịp thời có những quyết định mua-bán vàng đúng thời điểm, tạo sinh lời đồng vốn.