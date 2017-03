Bộ phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” là câu chuyện về mối quan hệ bất hòa muôn thuở giữa mẹ chồng – nàng dâu.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Thanh (Anh Dũng đóng) - Vân (Bảo Thanh đóng), và mối quan hệ của Vân với mẹ chồng.

Họp báo ra mắt phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng".

Khi kết hôn với Thanh, Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chung với mẹ chồng là việc không hề dễ dàng, nhưng Vân vẫn bị shock trước sự khó tính, xét nét của bà Phương - mẹ Thanh.

Bà luôn lấy lý do “muốn tốt cho con cái” để can thiệp quá mức vào đời sống riêng tư của vợ chồng Vân. Trong khi đó, Thanh – chồng Vân, do được nuông chiều từ nhỏ, nên sống ỷ lại, thiếu bản lĩnh, chính kiến.

Từ chỗ nhẫn nhịn chấp nhận, Vân bắt đầu phản kháng lại. Xung đột mẹ chồng – nàng dâu nổ ra cùng bao tình huống bi hài. Rồi Vân bất chấp sự phản đối của mẹ chồng, quyết định dọn ra ngoài ở riêng, khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu gần như không thể hàn gắn, đẩy cuộc hôn nhân của Thanh – Vân đến bờ vực.

Lúc này, tất cả mới bắt đầu nhìn nhận lại bản thân. Nhưng mọi việc liệu có quá muộn? Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu liệu có thể giải quyết, cuộc hôn nhân của Vân và Thanh sẽ có kết cuộc như thế nào…

Phim xoay quanh cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ Thanh - Vân, và mối quan hệ của Vân với mẹ chồng.

Cũng là câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhưng trong bộ phim này, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã khắc họa đậm nét hình ảnh hai bà mẹ.

Họ đều thương con, nhưng mỗi người chăm sóc con một kiểu, rất khác biệt. Bà Phương – mẹ của Thanh yêu thương con trai đến mức cực đoan, luôn tỏ ra khó tính, xét nét, can thiệp sâu vào cuộc sống của con trai và con dâu.

Bà Bằng – mẹ của Vân, thương con gái, nhưng luôn dặn con phải nhẫn nhịn, hy sinh và làm tròn bổn phận của một con dâu thảo hiền. Vân bị “mắc kẹt” ở giữa, bởi không biết nên theo lời mẹ đẻ, nhẫn nhịn để giữ hòa khí, hay trở nên mạnh mẽ, bùng nổ để cuộc sống dễ thở hơn, được tự do chăm sóc chồng theo cách của mình.

Trong Sống chung với mẹ chồng, đạo diễn Vũ Trường Khoa không xây dựng “cuộc chiến” mẹ chồng nàng dâu, nhằm gây ra những suy nghĩ trái chiều của khán giả đối với 2 người phụ nữ.

Cũng không có đúng – sai, không có nhân vật chính diện hay phản diện, mà bộ phim để cho khán giả tự mình lựa chọn, họ sẽ đứng ở vị trí của mẹ chồng hay của cô con dâu, từ đó đưa ra cách nhìn và lối sống phù hợp.

Đôi khi chỉ một thay đổi nho nhỏ trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử, thì cả mẹ chồng và nàng dâu đều có thể dễ dàng sống chung hòa thuận…

Phim có sự góp mặt của diễn viên trẻ Thu Quỳnh và MC Danh Tùng.

“Sống chung với mẹ chồng” có kết thúc tương đối bất ngờ, một cái kết rất thực tế, không tô vẽ và có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào. Bộ phim cũng đưa tới cho khán giả một lời nhắn nhủ:

Trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, người con trai đóng vai trò quan trọng. Sẽ không có một sự lựa chọn nào hợp lý giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Và một người đàn ông bản lĩnh, thông minh sẽ không bao giờ để mẹ và vợ phải tổn thương khi không được lựa chọn.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa đã lựa chọn hai gương mặt gạo cội, là hai nghệ sỹ nhân dân đều có tên Lan Hương. NSND Lan Hương (Hương Bông) vào vai bà Phương - mẹ Thanh, một nhân vật “tai quái”, và NSND Lan Hương (từng đóng Em bé Hà Nội) vào vai bà Bằng, mẹ Vân, một phụ nữ hiền lành, nhẫn nại. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Trần Đức, NSƯT Công Lý và sự góp mặt của diễn viên trẻ Thu Quỳnh và MC Danh Tùng.

Phim dài 32 tập, dự kiến lên sóng truyền hình vào 20 giờ 40 các ngày thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần, trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 6/4/2017.

Phương Lan