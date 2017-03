Cơ quan chức năng đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Fortuna, Công ty cổ phần Queenet Quốc tế, Công ty cổ phần Nhượng quyền thương mại Quốc tế G10 và Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam.

Như vậy, chỉ chưa đầy một tuần qua, có tới 7 doanh nghiệp đa cấp bị rút giấy phép do chưa đủ điều kiện, giấy phép hết hiệu lực, làm ăn thua kém, hoặc tự xin phá sản... Đến nay, số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 40 công ty đa cấp bị rút giấy phép hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về giấy phép theo quy định.

Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế bị thu hồi giấy phép. Ảnh: doanhnghiepvn.vn

Theo thông báo của Cục Quản lý Cạnh tranh, Công ty TNHH My Fortuna có địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại số 37/M2 khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 067/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh cấp lần đầu ngày 1/2/2016, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 7/12/2016. Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là thay đổi phương thức kinh doanh và chấm dứt hoạt động kinh doanh trên toàn quốc.

Cùng đó, Công ty cổ phần Queenet Quốc tế có trụ sở chính tại Khu 3, Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Phòng 2705, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 058/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh cấp lần đầu ngày 7/10/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 20/1/2016. Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không thu được lợi nhuận. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc.

Đối với Công ty cổ phần Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 có trụ sở chính và địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại Số 4, ngõ 86/16 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 043/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh cấp lần đầu ngày 5/5/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 26/12/2017. Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do cơ cấu, tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty. Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 20/2/2017 và kết thúc ngày 20/12/2017.

Còn Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam có trụ sở chính tại Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh cấp lần đầu ngày 30/11/2015. Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp do chủ sở hữu tạm ngưng để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thuê văn phòng. Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 17/1/2017. Thời gian kết thúc là 17/5/2017.

Trước đó, ngày 29/6/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh đã ban hành Thông báo số 364/TB-QLCT xác nhận tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam. Trong đó, Cục đã xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này từ thời điểm ngày 17/7/2016 đến ngày 17/1/2017. Tuy nhiên, đến nay đã kết thúc thời gian tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp theo Thông báo xác nhận số 364/TB-QLCT, Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam thông báo tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý Cạnh tranh xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam.

Đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng, ảnh hưởng đến người dân tham gia mạng lưới. Trong các vi phạm phổ biến có hoạt động lợi dụng phương thức đa cấp để kinh doanh dịch vụ hoặc huy động tài chính. Thậm chí nhiều doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận Bán hàng đa cấp nhưng vẫn lén lút hoạt động để huy động người tham gia thu lợi bất chính.

Trước tình hình đó, năm 2016, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó có việc ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp đã mang lại nhiều kết quả tích cực và đến nay đã cơ bản kiểm soát tốt hoạt động bán hàng đa cấp.

Do vậy, Cục Quản lý Cạnh tranh khuyến cáo, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh ban hành thông báo này, các công ty nêu trên phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới công ty hoặc Cục Quản lý Cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Uyên Hương (TTXVN)