Tan trường, 37 em học sinh khối 6 và 7, Trường THCS Quỳ Châu (Nghệ An) nhặt quả ngô đồng ăn thì có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thầy Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) sáng 22/4 cho biết 37 em học sinh ở hai khối 6 và 7 bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng đã được xuất viện trở về nhà.

Chiều trước đó một ngày, lúc tan trường, các em học sinh ra về thì thấy quả ngô đồng rơi ở sân trường nên nhặt lên ăn. Ít phút sau, nhiều em có triệu chứng nôn mửa, đau bụng, đi ngoài. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa các em vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu.

Tại đây, các bác sĩ đã thăm khám, truyền dịch cho số học sinh trên. Bệnh viện xác định những em này bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng.

Bác sĩ thăm khám cho một nam sinh bị ngộ độc do ăn phải quả ngô đồng ở Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thế Kiên.

"Có ít nhất 5 em bị nặng, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Rất may, các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nước kịp thời. Đến sáng nay thì tất cả các em đều đã xuất viện trở về nhà bình thường", thầy Hùng nói.

Bác sĩ Vi Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu khuyến cáo hạt cây Ngô đồng có tính dầu, ăn bùi nhưng ăn vào làm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy. Trường hợp nặng sẽ bị xuất huyết đường tiêu hóa, thực môn. Quả này không ăn được.

Ông Hùng cho biết do năm nay quả ngô đồng chín sớm hơn so với các năm trước, học sinh không nhận thức được sự việc nên đã ăn phải và ngộ độc. Ông cũng cho biết ngày 21/4, trường đã nhận được công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An khuyến cáo các học sinh không được ăn loại quả này.

Công văn nêu rõ: "Quả cây ngô đồng có chất độc, khi ăn vào sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của các học sinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Sở yêu cầu các trường trên địa bàn tỉnh khuyến cáo, tuyên truyền rộng rãi đến các em không được ăn quả ngô đồng cũng như hoa quả khác để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trường THCS Quỳ Châu nằm ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: Thiên Sơn.

Trước đó, hàng chục học sinh tiểu học ở Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và Trường Tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì ăn phải hạt ngô đồng.

Phạm Hòa