Chiều tối 21-4, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tiếp nhận và cấp cứu 37 học sinh lớp 6 và lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu bị ngộ độc với triệu chứng nôn, đau đầu và tiêu chảy do ăn hạt ngô đồng.

Đến ngày 22-4, tất cả các em đều ổn định sức khỏe, đã xuất viện, trở lại trường học sau khi được điều trị, truyền dịch giải độc. Đây là vụ ngộ độc hạt ngô đồng thứ hai trong vòng hai ngày ở tỉnh Nghệ An. Trước đó, chiều 20-4, có 54 em học sinh tiểu học ở thị xã Cửa Lò cũng phải nhập viện cấp cứu vì ăn hạt ngô đồng.

Cướp táo tợn giữa ban ngày

Ngày 22-4, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đang điều tra vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, chị N.T.N.M, SN 1990 ở xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, đang điều khiển mô-tô BS 17B1-527.62 bị hai đối tượng nam thanh niên điều khiển mô-tô mầu đỏ không rõ biển kiểm soát chạy cùng chiều phía sau vượt lên ép xe chị M vào lề đường. Sau đó, hai đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và cướp một túi xách mầu hồng của chị M. Trong túi có bảy triệu đồng, một ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân của chị M.

Khai báo gian dối khi gây tai nạn giao thông

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, qua điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ tin báo trộm cắp tài sản liên quan người nước ngoài là giả. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 9-4, ông Chien I Chang, SN 1975, quốc tịch nước ngoài, tạm trú tại nhà nghỉ Sân vườn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pác, điều khiển ô-tô BKS 60LD - 008.73 chạy từ TP Buôn Ma Thuột về hướng huyện Krông Pác. Khi đến Km8, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, gây tai nạn với mô-tô BKS 47FE - 5834 do Y Phôn Niê Kđăm điều khiển chở theo Y Trinh Niê. Hậu quả, làm Y Trinh Niê bị thương. Sau khi gây tai nạn, Chien I Chang đã điều khiển ô-tô đến khu vực rẫy cà-phê thuộc địa phận huyện Krông Pác để xe lại và nhờ người đưa đến Công an phường Thống Nhất trình báo bị mất xe.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 22-4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ chống người thi hành công vụ. Theo đó, 11 giờ ngày 20-4, tại ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm Công an huyện Đức Hòa gồm bốn đồng chí phát hiện Nguyễn Hoài Trung (SN 1991, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, điều khiển mô-tô vận chuyển thuốc lá ngoại nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng thu giữ 870 bao thuốc lá ngoại và đưa Trung về trụ sở để làm việc. Lúc này, Nguyễn Thị Á (SN 1966, mẹ của Trung) và Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1984, chị của Trung) chạy đến ôm, xé áo của đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn (thành viên tổ tuần tra), để Trung chạy thoát.

Gây rối tại quán ba

Ngày 22-4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ gây rối, đánh người xảy ra tại quán ba Infinity (số 45 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Theo đó, có khoảng 40 đối tượng đến quán uống rượu. Sau đó, số đối tượng này xảy ra va chạm với các bàn khách chung quanh, dẫn tới 40 đối tượng trên đã dùng cốc, chai rượu ném vào các bàn khách. Hậu quả, làm một nhân viên quán bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Bắt nghi phạm giết người

Ngày 22-4, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Long Quang Vui (15 tuổi), trú tại Đội 1, thôn Nhạ, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang về hành vi giết người. Trước đó, sáng 20-4, người dân phát hiện tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, chị Lùng Thị Dế (39 tuổi) chết trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích. Công an huyện Bắc Quang phối hợp Công an tỉnh triển khai lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh phá án. Sau một thời gian ngắn đã xác định nghi can là Long Quang Vui và tiến hành bắt giữ. Bước đầu Vui đã thừa nhận hành vi giết chị Dế do có mâu thuẫn cá nhân.