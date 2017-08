Và nhiều điều thú vị về các diễn viên đóng thế của những ngôi sao hành động bậc nhất Hollywood

Nguy hiểm và không được các điều luật bảo vệ, cascadeur là nghề có rủi ro cao nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những chuyện ít người biết đằng sau nghề nghiệp đặc biệt này với loạt bài Cascadeur – Những diễn viên không bao giờ lộ diện.

Dwayne Johnson và Tanoai Reed

Đây là một trường hợp đặc biệt của Hollywood, bởi diễn viên đóng thế chuyên nghiệp suốt 13 năm cho The Rock lại là em họ anh. Tuy nhiên là họ hàng xa từ đời ông cố nên Dwayne Johnson và Tanoai Reed không hề liên lạc hay biết nhau, cho tới khi Reed bắt đầu đóng thế cho Johnson trong The Scorpions King – Vua bò cạp.

Gắn bó với The Rock đương nhiên là một cơ hội cho Reed trên con đường làm diễn viên đóng thế. Nhưng nó cũng là thách thức khổng lồ bởi hình thể của Dwayne Johnson là có một không hai với những cơ bắp nhìn như… photoshop.

Anh chàng cơ bắp âm thầm đứng sau Dwayne Johnson suốt 13 năm là em họ anh

Tanoai Reed đã phải tập luyện điên cuồng trong phòng thể hình suốt nhiều tháng, duy trì nó những năm qua bằng một ý chí tuyệt vời để đuổi kịp ông anh họ nổi tiếng. Đổi lại, anh có thu nhập mà trước kia chưa từng mơ tới cũng như được đông đảo người hâm mộ biết tên.

Scorpions King, Hercules, Fast and Furious… những thành công của The Rock đều có dấu ấn của nam diễn viên đóng thế lớn lên tại Hawaii này. Tanoai Reed không chỉ là một diễn viên đóng thế. Anh còn tham gia diễn xuất và xuất hiện trong Iron Man 2, Pain and Gain cũng như Avengers 2012.

Chris Hemsworth và Bobby Holland Hanton

Lần hợp tác đầu tiên của Hanton với thần sấm Thor là năm 2011 trong phim Snow White and the Hunstman – Bạch Tuyết và chàng thợ săn. Tiếp tục làm đóng thế cho Chris Hemsworth trong Snow White 2 và loạt phim Thor, Avengers, Hanton đã trở thành bạn thân với nam diễn viên người Úc.

Hanton chia sẻ anh rất vui khi được làm việc với Chris, vì có những trải nghiệm tuyệt vời khi được hóa làm một trong các anh hùng nổi tiếng nhất Marvel. Thế nhưng để đạt yêu cầu đóng thế cho Chris Hemsworth lại chẳng dễ dàng gì.

Nếu chỉ nhìn vào cơ bắp thì rất khó phân biệt đâu mới là Chris Hemsworth thực sự

“Cậu ấy có một thể hình quái vật, tôi phải nỗ lực rất nhiều để đạt tới mức cơ bắp gần thế nhất.” Hanton phải ăn tới 35 bữa một ngày và tập luyện 18 giờ mỗi tuần mỗi khi chuẩn bị hóa thân thành Thor.“Tôi chẳng có lúc nào ra ngoài gặp gỡ bạn bè luôn, toàn bộ thời gian trong ngày của tôi tiêu phí vào việc nhớ xem mình phải ăn gì và không được ăn gì.”

Bobby Holland Hanton từng đóng thế cho rất nhiều diễn viên nổi tiếng, gồm cả Christian Bale, Daniel Craig và chính đồng đội của Thor là Đội trưởng Mỹ Chris Evans. Hiện Hanton đang hợp tác cùng Chris Hemsworth trong Thor 3: Ranarok sẽ khởi chiếu vào cuối năm nay

Scarlett Johansson và Heidi Moneymaker

Thời gian ghi hình Avengers 2: Age of Ultrol, Scarlett đang mang thai. Để đảm bảo an toàn, cô không thực hiện bất kì một pha hành động nào, từ đơn giản tới phức tạp. Scarlett có tới 3 diễn viên đóng thế vào thời điểm này. Bạn diễn thân thiết Chris Evans của cô còn nói đùa: “Tôi gọi: Này Scarlett…ôi, lại nhầm rồi, không phải Scarlett. Có quá nhiều Scarlett đi loanh quanh trên trường quay.”

Trong số 3 diễn viên đóng thế, có một người đã gắn bó với cô cũng lâu như thời gian Scarlett hóa thân làm Góa phụ đen của biệt đội báo thù: Heidi Moneymaker. Nữ diễn viên đóng thế có cái tên nghe như biệt danh Moneymaker đứng trong top đầu nữ diễn viên đóng thế phim hành động tại Mỹ. Cô đã hợp tác với Scarlett cả thảy 6 phim, gần nhất là Captain American: Civil War – Nội chiến siêu anh hùng.

Scarlett Johansson dành rất nhiều lời ca ngợi cho người đóng thế suốt nhiều năm của mình: “Heidi là một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Chị ấy mạnh mẽ, ngọt ngào, tâm lý và đầy cuốn hút.”

Scarlett và người đóng thế của mình trên trường quay Avengers 2

Moneymaker cũng khen ngợi Scarlett bằng những lời khen chân thành: ”Cô ấy tự thực hiện rất nhiều pha hành động, hễ có cơ hội thì cô ấy sẽ không bỏ qua nó. Scarlett thực sự xứng đáng với vai Góa phụ đen trong Avengers.”

Với vai trò đóng thế, nữ diễn viên sinh năm 1978 này không chỉ góp mặt trong các loạt bom tấn của Marvel như Iron Man, Captain American, Avengers, Spiderman mà còn rất nhiều phim đình đám như Fast and Furious, Cowboy and Aliens, Star Trek, John Wick…

Từ năm 1999 tới nay, Moneymaker đã đóng thế cho trên 70 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình và giành nhiều giải thưởng dành cho diễn viên đóng thế.

Hugh Jackman và Daniel Stevens

Daniel Steven là một trong những diễn viên đóng thế phim hành động dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Hollywood. Nam diễn viên 39 tuổi từng đóng thế cho Ryan Reynolds, Zachary Quinto, Chris Pine, Chris Pratt. Nhưng bạn diễn gắn bó với anh nhất phải kể tới Hugh Jackman – người sói của biệt đội dị nhân X-men.

Cứ mỗi lần Hugh Jackman chuẩn bị bước vào “thời kỳ Wolverine” với lịch tập luyện điên cuồng để lên cơ thì Daniel cũng buộc phải chạy theo lịch trình khắc nghiệt đó. Thậm chí trong khoảng hai tuần đến một tháng trước khi ghi hình, Daniel sẽ phải ăn thực đơn y hệt thực đơn của Hugh Jackman, bất kể đó là thịt gà, ngũ cốc hay hoa quả. “Cứ hai hay ba giờ tôi lại phải ăn một lần. Kể cả không đói thì cũng vẫn phải ăn.”

Daniel Stevens đã đồng hành cùng Hugh Jackman trong vai diễn lớn nhất tính đến nay của anh: Wolverine

Nhưng tất cả đã mang lại thành quả đáng ghi nhận đến mức Hugh Jackman phải ngã ngửa. Trong quá trình quay X-Men Origins: Wolverine, con gái Jackman là cô bé Ava (lúc đó 4 tuổi) đã nhầm Daniel thành bố mình.

Khi thực hiện bộ phim thứ 3 trong loạt phim của riêng người sói là The Wolverine, quay tại Nhật, rất nhiều người hâm mộ đã hăm hở chụp hình Daniel trong lúc cố gắng có được một bức ảnh của Hugh Jackman trên trường quay.

Hugh Jackman đã tuyên bố rời vai Wolverine và chuyên tâm vào những vở nhạc kịch hoặc phim tình cảm. Nhưng chính anh cũng khẳng định Người Sói chắc chắn sẽ trở lại cùng một gương mặt mới. Khi đó, rất có khả năng Daniel Stevens lại tiếp tục trở thành người đồng hành của Wolverine, bởi anh là người quen thuộc nhất với việc đóng thế cho nhân vật này.

