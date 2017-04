Các fan yêu điện ảnh hẳn không còn xa lạ gì với Dwayne “The Rock” Johnson - một trong những ngôi sao hành động ăn khách nhất nhì kinh đô Hollywood thời điểm hiện tại.

Hầu hết chúng ta đều biết The Rock từng là ngôi sao đô vật với 17 lần vô địch thế giới và các vai diễn bom tấn của anh song còn có gì khác về "gã khổng lồ" này mà bạn chưa biết đến?

Cùng nhìn lại con đường sự nghiệp đầy thăng trầm lẫn vinh quang của The Rock từ cầu thủ bóng bầu dục, đô vật WWE cho tới siêu sao hành động được yêu thích khắp thế giới.

Khởi đầu không mấy suôn sẻ The Rock hay Dwayne Douglas Johnson sinh ngày 2/5/1972 tại bang California, Mỹ. Anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống đấu vật khi cha, hai người chú, vài người anh họ và ông ngoại anh đều là những võ sĩ chuyên nghiệp. Bà ngoại của Dwayne cũng tham gia làng vật với tư cách quảng bá cho bộ môn này, khiến danh tiếng nhà Johnson lừng lẫy trong làng võ nước Mỹ.

Dwayne “The Rock” Johnson thời thơ ấu.

Tuy sinh ra đã có truyền thống thượng võ nhưng Dwayne ban đầu không theo đấu vật mà môn thể thao đầu tiên anh theo đuổi lại là bóng bầu dục. Là ngôi sao của đội tuyển bóng bầu dục trường trung học, anh tiếp tục chơi bóng trong những năm học đại học và khiến các đội khác đều phải dè chừng vì phong độ thi đấu xuất sắc. Năm 1991, ở tuổi 19, Dwayne đã được gọi vào đội tuyển bóng bầu dục quốc gia.

Dwayne xuất thân là một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc.

Chính tại trường Đại học Miami, Dwayne đã gặp người vợ đầu – Dany Garcia. Mặc dù đã chia tay hồi năm 2007 sau 10 năm gắn bó nhưng hai người vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Ngôi sao Fast & Furious từng chia sẻ: “Kể từ khi chúng tôi chia tay, chúng tôi đã trở nên tích cực hơn rất nhiều trong việc thấu hiểu, chia sẻ, trợ giúp lẫn nhau, bởi chúng tôi vẫn cần phải cùng nhau nuôi lớn con gái Simone”.

The Rock bên người vợ đầu.

Thành công chưa đến được bao lâu thì Dwayne không may liên tiếp gặp phải những chấn thương nghiêm trọng ở vai và lưng khiến sự nghiệp bóng bầu dục bị chững lại. Sau khi phong độ thi đấu sụt giảm vì chấn thương, anh phải rời khỏi đội tuyển quốc gia và bắt đầu thi đấu cho những đội tuyển, câu lạc bộ hạng hai với mức lương ít ỏi, thậm chí đến cuối cùng còn bị thất nghiệp hồi năm 1995. Nhớ lại thời kì cay đắng đó, anh cho biết: “Những ước mơ mà tôi từng có đều vỡ vụn. Không còn sự nghiệp thi đấu bóng bầu dục nữa. Đó là thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi”.

Thử sức với đô vật và trở thành nhà vô địch

Tuy nhiên nếu không gặp phải những chấn thương dai dẳng này, có thể Dwayne đã không bao giờ có những bước chuyển mình như ngày hôm nay mà vẫn sẽ tiếp tục là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ đầy tiếc nuối, Dwayne bắt đầu quan tâm hơn tới truyền thống đấu vật của gia đình. Sau khi thử thi đấu tại những sự kiện nhỏ với biệt danh Rocky Maivia kết hợp tên của cha và ông, đến năm 1996, anh nhận lời tham gia loạt chương trình truyền hình Survivor xoay quanh các trận đấu của các đô vật chuyên nghiệp.

Hình tượng cơ bắp, ngang ngạnh của The Rock trên sàn đấu.

Đến năm 1997, Dwayne Johnson bắt đầu không sử dụng nghệ danh trên nữa mà tự gọi mình là The Rock (Hòn đá tảng). Cũng kể từ đó cái tên The Rock gắn liền với gã đô vật ngang ngạnh, sẵn sàng mạnh dạn nặng lời với khán giả và phóng viên trong các buổi phỏng vấn nhưng cũng sở hữu khả năng đấm đánh như vũ bão khó ai có thể bì kịp.

Tại công ty World Wrestling Entertainment (Đô vật giải trí thế giới - thường được gọi tắt là WWE), The Rock là võ sĩ đầu tiên của thế hệ đô vật thứ ba nhà Johnson và cũng là người nổi tiếng nhất. Anh giành được tới 17 chức vô địch WWE, trong đó có 10 chức vô địch đô vật hạng nặng thế giới và luôn khiến khán giả “phát cuồng” mỗi khi xuất hiện. Thân hình cuồn cuộn cơ bắp, khuôn mặt vừa dữ tợn lại nam tính cùng lối chiến đấu dũng mãnh khiến The Rock được mệnh danh là The People’s Champion (Nhà vô địch của toàn dân).

Anh từng giành tới 17 chức vô địch WWE.

Trở thành ngôi sao hành động số một Hollywood

Sự nổi tiếng của The Rock khiến anh được Hollywood chào đón và tất nhiên anh đã không bỏ qua cơ hội này. Những lần xuất hiện của Dwayne trên sóng truyền hình ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và quan trọng hơn thế, đã dự báo anh có thể hoàn toàn thành công trên màn ảnh, như cách anh đã từng làm nơi sàn đấu.

Dwayne Johnson đã có vai diễn đầu tiên trong The Mummy Returns (2001), nơi anh thể hiện nhân vật Vua Bọ Cạp hung ác. Sau đó, anh tiếp tục được mời đảm nhiệm vai diễn trong The Scorpion King (2002) và nhận được thù lao 5,5 triệu USD (khoảng 126,5 tỉ đồng). Đây là mức cát-xê cao nhất mà một nam diễn viên từng nhận được cho vai diễn chính đầu tay.

Vua Bọ Cạp - Vai diễn đầu tay của The Rock.

Dù khởi đầu thuận lợi là vậy nhưng phải chờ tới The Rundown (2003), công chúng mới thực sự nhìn nhận Dwayne như một người hùng hành động trên màn bạc. Lúc này, tờ tạp chí uy tín Rolling Stone đã nhận định rằng: “The Rock có một sự thính nhạy đối với dòng phim hành động. Anh ta chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh thực thụ”.

Ngôi sao chụp cùng bạn diễn Arnold Schwarzenegger trong The Rundown.

Không đóng khung trong những vai diễn khoe cơ bắp, cựu đô vật còn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng với nhiều loại vai diễn khác nhau như anh chàng đồng tính trong Be Cool (2005), lồng tiếng cho phim hoạt hình Family Guy (2010) hay thể hiện tốt những nhân vật trong các bộ phim hài gia đình như The Game Plan (2007) hay The Tooth Fairy (2010). Dwayne Johnson nhớ lại bước chuyển mình trong điện ảnh: “Tôi cảm thấy càng lúc càng có những cơ hội lớn hơn, tuyệt vời hơn; tôi cũng cảm thấy rồi đây sẽ có những loạt phim dài kì mời mình tham gia, ở thể loại nào cũng được, dù là hài kịch hay hành động”.

Nam diễn viên không ngại biến hóa trong những vai diễn khác nhau.

Cuối cùng The Rock cũng gia nhập vào thương hiệu series hành động – tốc độ Fast & Furious với phần năm Fast Five (2011). Bom tấn thu về doanh số 676 triệu USD (khoảng 15.548 tỉ đồng), tạo đà cho nam diễn viên tiếp tục trở lại trong những phần phim ăn khách tiếp theo vào năm 2013, 2015 hay mới đây nhất là phần tám The Fate of the Furious.

The Rock trong Fast & Furious.

Trong sự nghiệp diễn xuất tay ngang, điều khiến The Rock khác với nhiều diễn viên lấn sân điện ảnh khác nằm ở chính cách làm việc của anh. Anh lao động nghiêm túc trong từng dự án điện ảnh và chuyên nghiệp không thua kém bất cứ diễn viên nào. Như trong phim Pain and Gain, anh từng phải tăng thêm 7kg cơ bắp theo yêu cầu của vai diễn và để đạt được điều đó, The Rock đã phải ăn… 17 bữa một ngày.

Anh được yêu mến bởi tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Sức hút tên tuổi The Rock giúp những bộ phim có sự tham gia của anh tạo được sức công phá khủng khiếp ngoài phòng vé, góp phần đưa tổng doanh thu lên con số 5,9 tỉ USD (khoảng 13.570 tỉ đồng). Theo Forbes, trong năm 2016, Dwayne “The Rock” Johnson đã kiếm được 64,5 triệu USD (khoảng 1.484 tỉ đồng), xếp vị trí thứ 19 trong danh sách 100 nhân vật kiếm tiền “khủng” thế giới năm 2016. Cũng theo bình chọn của Forbes, The Rock là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất năm qua.

Theo Forbes, The Rock là diễn viên kiếm nhiều tiền nhất năm qua.

Hiện anh vừa hoàn thành tác phẩm Baywatch cùng với nam diễn viên Zac Efron. Có thể thấy dường như “Hòn đá tảng” không bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi bởi anh luôn có những dự án điện ảnh lớn nhỏ, những kế hoạch hoạt động trong và ngoài lĩnh vực điện ảnh. Vào tháng 12 năm nay, khán giả sẽ gặp lại The Rock trong bộ phim được làm lại Jumanji: Welcome to the Jungle. (Ảnh: Internet)

Theo TTVH