Mới đây, báo cáo của Made In Country Index (MICI) 2017 đã công bố sản phẩm ‘Made in Vietnam’ được người tiêu dùng thế giới đánh giá tích cực và uy tín hơn sản phẩm ‘Made in China’.

Thông tin trên Vnexpress cho biết, hãng nghiên cứu thị trường Statista vừa công bố báo cáo Made In Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia để tìm ra sản phẩm nước nào được tin tưởng nhất thế giới. Theo đó, hàng Việt Nam xếp thứ 46 trong danh sách, trên Trung Quốc 3 bậc. Sản phẩm Việt Nam được đánh giá cao hơn Trung Quốc tại nhiều tiêu chí. Ảnh: Statista Statista đã khảo sát người tiêu dùng theo 3 câu hỏi ‘Bạn cảm thấy thế nào về sản phẩm’, ‘Nhận thức của bạn về nó thay đổi thế nào trong 12 tháng qua’, ‘Đặc điểm nào sau đây khiến bạn nghĩ đến sản phẩm của quốc gia/vùng lãnh thổ này’. Theo đó, cả sản phẩm của Việt Nam và Trung Quốc đều không được đánh giá cao về chất lượng với nhiều tiêu chí dưới trung bình. Dù vậy, trong 10 đặc tính sản phẩm được đưa ra, hàng Việt Nam được đánh giá cao hơn hoặc tương đương Trung Quốc tại 7 tiêu chí, gồm: Sự độc đáo, Hàng thật, Mức độ công bằng trong sản xuất, Chất lượng cao, Độ bền, Độ bảo mật và Khả năng chứng tỏ địa vị. Trong khi Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn về Tính kinh tế của sản phẩm, Công nghệ tiên tiến và Thiết kế xuất sắc. Theo khảo sát, Vnexpress cho biết thêm, Trung Quốc có danh tiếng ‘rất tệ tại Đông Nam Á’ nói riêng và cả thế giới nói chung. Chỉ 10% người Việt Nam, 15% người Thái Lan, 17% người Singapore và 14% người Philippines có đánh giá tích cực về hàng hóa nước này. Tỷ lệ tại các nền kinh tế khác trong khảo sát đa phần dưới 30%, thậm chí là 0%. Trong khi đó, hàng Việt Nam lại được 34% người khảo sát Trung Quốc nhận xét đáng tin cậy. Tỷ lệ này tại Đông Nam Á dao động trong khoảng 7-23%. Trên thế giới, hàng Việt Nam được đánh giá cao nhất tại Ecuador (thứ 10) và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (thứ 20). Xếp hạng và mức độ đánh giá uy tín hàng Việt Nam tại 52 quốc gia, vùng lãnh thổ được khảo sát. Màu đậm hơn cho thấy mức độ đánh giá cao hơn. Nguồn: Statista Theo đó, Dân trí thông tin thêm, ở Trung Quốc, hàng ‘Made in China’ vẫn được người tiêu dùng nội địa tin tưởng số một trong khi tại Việt Nam, hàng Việt Nam chỉ xếp thứ 42/52 về mức độ uy tín. Người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng và tin dùng hàng Nhật Bản nhất, báo cáo nêu rõ. Theo báo cáo, hàng hóa Nhật Bản xếp thứ 8 với 81/100 điểm, là quốc gia châu Á duy nhất lọt vào top 10 quốc gia có sản phẩm được tin dùng nhất trong khảo sát này bởi hàng hóa Nhật Bản có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mức giá phù hợp, chỉ riêng Trung Quốc là quốc gia duy nhất cho điểm hàng Nhật Bản rất thấp. Đứng đầu danh sách năm nay là hàng hóa từ Đức với sự bình chọn sản phẩm đáng tin cậy nhất của người tiêu dùng tại 13 quốc gia, sản phẩm của nước này đã đạt 100 điểm, đánh bật Thụy Sỹ và Thụy Điển để giành vị trí số một. Đỗ Thu Thoan (t.h)