Thổ Nhĩ Kỳ: Sa thải thêm hàng nghìn công chức

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải gần 4.000 công chức và áp lệnh cấm chiếu các chương trình hẹn hò trên truyền hình không phù hợp phong tục và văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, theo các sắc lệnh mới được ban hành trong tình trạng khẩn cấp được áp đặt sau vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016. Theo sắc lệnh công bố ngày 29-4, trong số 3.974 người bị sa thải có 1.127 nhân viên thuộc Bộ Tư pháp, 484 học giả, 201 nhân viên Bộ các vấn đề tôn giáo. Hơn 1.000 người làm việc cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong danh sách thanh lọc này. Ngoài ra, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đóng cửa 18 tổ chức, 14 hiệp hội và 13 tổ chức y tế.

I-xra-en: Đóng cửa khu Bờ Tây và dải Ga-da

Quân đội I-xra-en đã đóng cửa biên giới với Bờ Tây và dải Ga-da từ nửa đêm 29-4 và sẽ kết thúc vào đêm 2-5, trước Ngày tưởng niệm và Ngày Độc lập của nước này. Hoạt động đi lại của người dân Pa-le-xtin vào I-xra-en sẽ chỉ được phép trong trường hợp cứu trợ nhân đạo. Quân đội I-xra-en cho biết, việc đóng cửa sẽ được dỡ bỏ vào đêm 2-5 tùy tình hình thực tế. Biện pháp đóng cửa biên giới thường được I-xra-en áp dụng trước các dịp lễ của người Do Thái, do lo ngại căng thẳng và bạo lực.

Ma-li: Kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng

Chính phủ Ma-li quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng đến ngày 31-10, do vẫn phải đối phó các nhóm Hồi giáo cực đoan tại đây. Trước đó, Chính phủ Ma-li đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 10 ngày trên toàn lãnh thổ nước này, do Ma-li và tiểu vùng vẫn phải đối mặt mối đe dọa khủng bố, cũng như những rủi ro có thể gây phương hại nghiêm trọng đến an ninh. Tình trạng khẩn cấp ở Ma-li được gia hạn nhiều lần sau khi một tổ chức Hồi giáo Ma-li có quan hệ mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa tiến công khủng bố nước này năm 2015.

Cô-lôm-bi-a: Sập nhà, 20 người thiệt mạng

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập một tòa nhà sáu tầng đang trong quá trình xây dựng ở thành phố Các-ta-giê-na, miền bắc Cô-lôm-bi-a đã tăng lên 20 người. Thị trưởng M.Đu-kê cho biết, sau hai ngày triển khai công tác cứu nạn, có tổng cộng 41 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát, trong đó 16 người bị thương nặng. Cho tới nay, giới chức điều tra đã xác định được danh tính của 12 trong số 20 nạn nhân. Nhà chức trách Cô-lôm-bi-a đang tiến hành xác minh nguyên nhân dẫn tới vụ việc thương tâm này.