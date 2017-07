Đây là số liệu được CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (Mã CK: MWG) công bố trong Báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 1.070 tỷ đồng. So với kế hoạch 2.200 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 49% kế hoạch 2017, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ 2016.

Bảng cơ cấu doanh thu cho thấy, tính đến 31/6/2017, MWG đạt 31.242 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 49% kế hoạch năm 2017, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu chuỗi bán lẻ Thegioididong.com đạt 17.459 tỷ đồng, chiếm 55,9% tỷ trọng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái; chuỗi Dienmayxanh.com đạt 13.381 tỷ đồng, chiếm 42,8%, tăng trưởng 140% so với năm 2016; chuỗi Bách hóa xanh đạt 402 tỷ đồng, chiếm 1,2% tỷ trọng doanh thu.

Bên cạnh đó, doanh thu online của MWG mặc dù tăng trưởng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,556 tỷ đồng nhưng chỉ hoàn thành 38% kế hoạch năm.

Cũng theo báo cáo trên, trong 6 tháng đầu năm 2017, MWG đã mở thêm được 272 siêu thị trên toàn quốc, trong đó bao gồm 62 siêu thị thegioididong.com, 148 siêu thị điện máy xanh và bách hóa xanh. Như vậy, hiện TGDĐ đang có 1.527 siêu thị phục vụ trên cả nước (1013 siêu thị thegioididong.com, 404 siêu thị dienmayxanh.com và 110 siêu thị Bách hóa xanh) – một con số đáng mơ ước với bất kỳ “đại gia” bán lẻ nào trên thị trường.

Có thể thấy, chiến lược phát triển chuỗi siêu thị "nhiều, nhanh nhưng nhỏ" của TGDĐ vẫn đem lại những kết quả khá khả quan, tuy nhiên TGDĐ đang dịch chuyển và đẩy mạnh phát triển chuỗi Điện máy xanh và Bách hóa xanh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu MWG đang ở mức 97.000 đồng/cổ phiếu, giảm 3,5% so với phiên giao dịch trước đó.

