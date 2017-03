Từ 16/3 đến 26/3, TTTM The Garden hợp tác cùng khoa Môi trường - ĐH Khoa Học Tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, CLB FES Card Club thuộc khoa Môi trường ĐHKHTN thực hiện các hoạt động để hưởng ứng Giờ trái đất.

Được biết, đây là sự kiện thường niên, suốt 6 năm qua TTTM The Garden luôn có các hoạt động vào cuối tháng 3 để hưởng ứng sự kiện này.

Niềm vui tái chế

Diễn ra tại khu dịch vụ khách hàng, tầng 1 TTTM The Garden. Khách hàng sẽ được đổi 1 thẻ cào điện tử cho mỗi 1kg sách, báo, tạp chí và các loại giấy khác (bao gồm hộp giấy và các bao bì đóng gói); 0,5kg chai nhựa hoặc 2kg chai thủy tinh. Mỗi thẻ cào tương đương với một món quà, các phần quà gồm có: bình nước làm bằng cám lúa mì; túi xách đa năng 3 trong 1 và phiếu ẩm thực. Bằng việc dùng thẻ cào điện tử, TTTM The Garden góp phần giảm thiểu tối đa việc in ấn để bảo vệ môi trường.

Cám lúa mì là chất có thể tự phân hủy được, không chứa hợp chất kim loại nặng và có thể sử dụng được trong lò vi sóng nên rất thân thiện với môi trường.

Bình nước làm từ cám lúa mì thân thiện với môi trường

Xưởng thủ công và triển lãm tái chế cùng Clb Fes Card

Hoạt động diễn ra từ 25 – 26/3 tại khu vực tầng G, TTTM The Garden. Phần lớn những đồ được quy đổi lấy thẻ cào điện tử tại chương trình Niềm vui tái chế nói trên sẽ được dùng cho hoạt động này. Tại đây, các bạn trong CLB FES CARD sẽ trực tiếp tái chế, giải đáp cũng như hướng dẫn thực hành tại chỗ. Bạn có thể mang về những sản phẩm tái chế do chính mình tự làm. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm tái chế do thành viên CLB làm sẵn. Toàn bộ số tiền từ những sản phẩm CLB bán được đều quyên góp vào “Nồi cháo từ thiện” để đem tới những nồi cháo ấm lòng bệnh nhân trên khắp địa bàn Hà Nội.

Chậu cây làm từ chai nhựa

Ống tiết kiệm làm từ giấy tái chế

Bữa tiệc hành tinh

Chương trình diễn ra từ 20h30 – 21h30 ngày 25/3 tại sân khấu ngoài trời. Mở đầu cho bữa tiệc là nghi lễ tắt đèn ngoài trời do PGS.TS.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Cự, khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN thực hiện.

Nghi lễ tắt đèn được thực hiện bởi PGS.TS.Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Cự, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN

Sau đó, TTTM The Garden sẽ bùng nổ với những màn trình diễn Arerobic trong bóng tối của các bạn sinh viên đến từ khoa Môi trường, khoa Địa chất, khoa Vật lý, Khoa Y dược thuộc ĐHKHTN; hòa tấu trong bóng tối của các bạn đến từ ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; Flashmob trong bóng tối đến từ CLB Flashmob MMU của Học viện Quân y trên nền nhạc của những ca khúc đang được giới trẻ ưa chuộng. Ngoài ra, tất cả những ai có mặt tại TTTM The Garden trong tối này đều được mời tham gia bữa tiệc cupcake tại sảnh ngoài trời.

Hãy cùng tham gia Giờ Trái Đất tại TTTM The Garden để có thể bảo vệ môi trường từ những điều đơn giản nhất các bạn nhé.

Đông Hường