Thống trị bảng xếp hạng các phim ăn khách vẫn là những đầu phim cũ đã làm mưa làm gió từ nhiều tuần trước, dẫn đầu trong đó là "The Fate of the Furious", bộ phim mở màn toàn cầu thành công nhất mọi thời đại và đang lăm le cán mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Một cảnh trong bộ phim "The Fate of the Furious".

Sân chơi điện ảnh Bắc Mỹ đang trải qua khoảng thời gian "giao mùa" tĩnh lặng giữa mùa phim xuân và mùa phim hè, các phim mới vẫn tiếp tục ra rạp song thiếu vắng những cái tên có thể tạo nên tiếng vang.

Bỏ túi 38,7 triệu USD trong cuối tuần qua, phần 8 và cũng là phần mới nhất của loạt phim đua xe đình đám "Fast and Furious" thu về ít hơn 61% số doanh thu tuần công chiếu.

Tuy nhiên, con số này vẫn đủ để "The Fate of the Furious" bỏ xa các đối thủ và trụ vững tại ngôi vương bảng xếp hạng phim ăn khách thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, "The Fate of the Furious" đã thu về tổng cộng 908,4 triệu USD từ thị trường toàn cầu và được dự đoán sẽ chạm mốc 1 tỷ USD trong tuần này.

Tiếp nối câu chuyện của dòng phim đua xe đã trở thành thương hiệu toàn cầu, "The Fate of the Furious" vẫn là câu chuyện về nhóm đua xe ngầm tại Los Angeles do nhân vật Dom dẫn đầu. Sau khi kết thúc chuyến bôn ba ở phần trước, các thành viên còn lại của nhóm được minh oan và dần trở về với cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, một người phụ nữ bí ẩn đã xuất hiện và dẫn dụ Dom vào thế giới tội phạm mà anh dường như không thể thoát ra được và thậm chí phản bội lại cả những người thân thiết nhất. Trước tình huống này, nhóm bạn thân lâu năm phải trải qua những thử thách cam go mà trước nay chưa từng đối mặt.

Không có biến động so với tuần trước, bộ phim hoạt hình vui nhộn "The Boss Baby" do hãng 20th Century Fox phát hành và "Beauty and the Beast" của hãng Walt Disney tiếp tục chiếm giữ 2 vị trí sau của top 3 phim ăn khách với doanh thu lần lượt 12,8 triệu USD và 10 triệu USD.

Trong khi đó, mở màn với 5,1 triệu USD, bộ phim tài liệu về thế giới động vật "Born in China" của Disney đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu. Tuy nhiên, con số khiêm tốn này vẫn được coi là đáng mơ ước khi so với thành tích của 2 tân binh khác của tuần qua.

Bộ phim kinh dị "Unforgettable" của hãng Warner Bros. phải ngậm ngùi với vị trí thứ 7 khi chỉ thu về 4,8 triệu USD. Cả giới phê bình và khán giả đều không dành nhiều đánh giá mặn mà cho bộ phim.

Dù vậy, kinh phí sản xuất của "Unforgettable" chỉ 12 triệu USD, trong khi đó, tác phẩm sử thi "The Promise" với đầu tư 100 triệu USD lại chỉ thu về 4,1 triệu USD từ 2.251 rạp chiếu và chấp nhận đứng ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách.

Tuy nhiên, những người đứng sau tác phẩm cho biết mục tiêu của "The Promise" không phải doanh thu. Bộ phim lấy chủ đề vụ thảm sát người Armenia tại đế chế Ottoman mong muốn nâng cao nhận thức của công chúng đối với một sự kiện toàn cầu.

Nhà sản xuất bộ phim cho biết họ sẽ quyên góp toàn bộ tiền thu được cho các tổ chức phi lợi nhuận và sử dụng bộ phim làm công cụ giáo dục tại trường học.

Giới chuyên gia cho rằng thị trường phim Bắc Mỹ đang giữ sức cho làn sóng phim hè, dự kiến sẽ khởi động chỉ trong vài tuần tới, bắt đầu với sự đổ bộ của bom tấn "Guardians of the Galaxy Vol.2" khởi chiếu ngày 5/5.

Dưới đây là 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1."The Fate of the Furious" - 38,7 triệu USD

2."The Boss Baby" - 12,8 triệu USD

3."Beauty and the Beast" - 10 triệu USD

4."Born in China" - 5,1 triệu USD

5."Going in Style" - 5 triệu USD

6."Smurfs: The Lost Village" - 4,9 triệu USD

7."Unforgettable" - 4,8 triệu USD

8."Gifted" - 4,5 triệu USD

9."The Promise" - 4,1 triệu USD

10."The Lost City of Z" - 2,1 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức