Trong 8 gương mặt The Face đầu tiên vừa được hé lộ, có đến 4 mỹ nhân từng tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc.

Nguyễn Đặng Tường Linh

Tường Linh là một trong những nhan sắc mới được chú ý nhiều nhất thời gian gần đây. Âm thầm tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Châu Á 2017- Miss Asia Beauty 2017, người đẹp Phú Yên đã bất ngờ giành được ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết diễn ra tối 12/4 tại Bangkok, Thái Lan. Tường Linh cũng là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2017.

Trước đó, cô gái 23 tuổi từng đoạt giải nhất Người đẹp tỉnh Phú Yên 2011, Hoa khôi nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Yên 2012, Top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam… Với nhan sắc nổi bật cùng những danh hiệu đã có, Tường Linh hứa hẹn là một ứng cử viên sáng giá trong chương trình The Face - Gương mặt thương hiệu năm nay.

Tường Linh là một trong số ít người đẹp vừa có nhan sắc vừa có học thức. Tân Hoa hậu 12 năm liền là học sinh xuất sắc, từng đạt giải Nhì Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 9, từng đoạt huy chương đồng Olympic 30/4 môn Văn, giải Nhất Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh lớp 11 và 12, giải Khuyến khích Học sinh giỏi Văn cấp quốc gia lớp 12. Cô cũng mới tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị kinh doanh trường Học viện Hàng không Việt Nam.

Đặng Phạm Phương Chi

Đặng Phạm Phương Chi gây chú ý khi cô tham gia cuộc thi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội năm 2014 khi đang học năm 2 Học viện Báo chí và tuyên truyền. Sau cuộc thi này, người đẹp tham gia làm người mẫu ảnh cho nhiều shoot hình thời trang, diễn viên đóng trong các bộ phim ngắn và các MV ca nhạc, người mẫu trong các show diễn thời trang. Năm 2015, Đặng Phạm Phương Chi đạt danh hiệu Nữ hoàng trang sức Việt Nam sau khi để lại ấn tượng với ban giám khảo và khán giả về một người đẹp cùng với một lối ứng xử thông minh. Năm 2016, Đặng Phạm Phương Chi được cử là đại diện của Việt Nam tham gia vào đấu trường quốc tế với cuộc thi Nữ hoàng du lịch Việt Nam và xuất sắc lọt vào top 10.

Tuy sở hữu nhan sắc yêu kiều, dịu dàng nhưng ngoài đời Phương Chi là cô nàng có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Từng được so sánh với Hoa hậu Mai Phương Thúy, Phương Chi đã dũng cảm cắt phăng đi mái tóc dài để không bị gọi là bản sao của ai nữa. Ngoài ra với sở thích xem bóng đá, Phương Chi cũng từng nhiều lần lăn xả trên các sân bóng để thỏa niềm đam mê của mình.

Trương Mỹ Nhân

Trương Mỹ Nhân sở hữu chiều cao 1m78, từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 và là gương mặt người mẫu trẻ ấn tượng của làng giải trí trong nước. Với mong muốn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thời gian qua Trương Mỹ Nhân lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và được nhiều đạo diễn mời hợp tác trong các dự án lớn. Mới đây, giải thưởng Nữ siêu mẫu trẻ châu Á dường như tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ Nhân góp mặt tại sân chơi The Face lần này.

Không chỉ là một người mẫu, Mỹ Nhân còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và đạt được nhiều thành công đáng nể. Người đẹp từng góp mặt trong một số bộ phim như Hoa cúc trắng (đạo diễn Đinh Thái Thụy); Đời không như là mơ (đạo diễn Khôi Nguyên), và sắp sửa góp mặt vào bộ phim điện ảnh Bảo Vệ Xưởng 13

Một cảnh trong phim Hoa cúc trắng có Trương Mỹ Nhân tham gia diễn xuất (vai bác sỹ)

Nhan sắc trong veo ngoài đời của Trương Mỹ Nhân:

Trịnh Thị Mỹ Duyên

Mỹ Duyên là cái tên khá quen thuộc với những khán giả mến mộ nhan sắc Việt bởi cô từng chinh chiến và đạt thành tích khá tốt ở cả hai cuộc thi quy mô lớn toàn quốc là Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 và lọt Top 10 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Sở hữu nhiều lợi thế về sắc vóc cùng kinh nghiệm, Mỹ Duyên hứa hẹn là một trong những cái tên có cơ hội bước vào nhà chung của The Face Việt Nam năm nay.

Nhan sắc của Mỹ Duyên rất rực rỡ và không bị đóng khung vào một khuôn mẫu nào. Cô có thể biến hóa từ quyến rũ, sexy sang vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn và đôi lúc chỉ với tóc đen dài cùng tà áo trắng, người đẹp 22 tuổi cũng dễ dàng làm rung động lòng người với vẻ ngoài tinh khôi, nền nã.

Sau khi giới thiệu top 24 cô gái sẽ bước vào vòng ghi hình của chương trình, The Face Việt Nam mùa thứ 2 cũng sẽ chính thức bấm máy để giới thiệu đến khán giả những phần thể hiện độc đáo của những gương mặt tiềm năng nhất The Face 2017. Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào 21h00 tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/6 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam. Theo dõi Saostar để cập nhật những thông tin mới nhất về The Face - Gương mặt thương hiệu 2017.

Thu Phương