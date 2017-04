Ba gương mặt sáng giá nhất của The Face Online sẽ giành được cơ hội vào vòng ghi hình của The Face là: Nguyễn Bạch Tú Hảo, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thiên Nga.

Sau 9 ngày khởi động (28/3 – 5/4), The Face Online đã chính thức kết thúc vòng thi thứ hai với chủ đề Tropical Unique. Trước đó, ngày 2/4, chương trình đã công bố tổng lượt bình chọn của các thí sinh.

Theo đó, thứ tự xếp hạngTop 9 lần lượt là: Nguyễn Bạch Tú Hảo, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Thị Kim Chi, Đoàn Ngọc Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Anh, Lương Thị Trâm Anh, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Nguyễn Bạch Tú Hào giành vị trí thứ nhất tại cuộc thi The Face Online.

Top 3 gương mặt có số lượng bình chọn cao nhất từ khán giả gồm: Nguyễn Bạch Tú Hảo(19.865 lượt vote),Phan Quỳnh Như (18.077 lượt vote),Nguyễn Thiên Nga(17.860 lượt vote).

Trong ba ngày (3/4 – 5/4), các giám khảo của The Face Online đã cùng nhau xem lại phần thi của các thí sinh và xếp hạng Top 9 dựa trên thang điểm từ 1 đến 10. Hai gương mặt xuất sắc nhất đi vào vòng ghi hình của The Face sẽ được lựa chọn dựa trên 50% số điểm từ bình chọn của độc giả + 50% số điểm do BGK chấm.

Nguyễn Bạch Tú Hảo là thí sinh giành được tổng điểm quy đổi cao nhất với 9 điểm từ ban giám khảo và 9 điểm từ tổng lượng bình chọn của khán giả. Với ngoại hình sáng, kỹ năng đa dạng cùng sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ, Tú Hảo hứa hẹn sẽ là một nhân tố đầy tiềm năng ở The Face năm nay.

Phan Quỳnh Như, một trong hai gương mặt đồng hạng nhì của cuộc thi.

Phan Quỳnh Như và Nguyễn Thiên Nga đồng hạng ở vị trí thứ hai với số điểm ngang bằng nhau. Quỳnh Như có 7 điểm từ ban giám khảo và 8 điểm bình chọn từ khán giả. Thiên Nga có 8 điểm từ giám khảo và 7 điểm bình chọn. Đều sở hữu vẻ đẹp độc đáo và những thế mạnh riêng trong lĩnh vực người mẫu, Thiên Nga và Quỳnh Như chắc chắn sẽ là cặp đấu cực kỳ đáng mong chờ.

Nguyễn Thiên Nga.

Vì Quỳnh Như và Thiên Nga đồng điểm nhau cũng như nhận ra được tiềm năng của hai thí sinh này, BTC đã quyết định chọn Top 3 thay vì Top 2 như dự kiến. Như vậy, ba gương mặt sáng giá nhất sẽ giành được cơ hội vào vòng ghi hình của The Face là: Nguyễn Bạch Tú Hảo, Phan Quỳnh Như, Nguyễn Thiên Nga.

The Face Online chính thức khởi động từ ngày 27/2/2017 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo báo giới, truyền thông và khán giả. Hàng loạt gương mặt hot trên mạng xã hội (Châu Bùi, Kim Chi, Huyền Anh, Tú Hảo…) cùng những nhân tố sáng giá (Quỳnh Như, Thiên Nga, Khả Trang…) đã đăng ký tham gia phiên bản Online đầu tiên của The Face.

