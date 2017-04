Nếu ai đã từng quan tâm và dõi theo The Face 2016 thì chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh Phạm Hương với những câu chuyện quanh ghế nóng và câu chuyện Tấm - Cám The Face 2017 khiến khán giả không khỏi ngóng đợi.

Từ khi chương trình The Face được mang về Việt Nam đến nay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo báo giới và khán giả. Đặc biệt, sau thành công vang đội của mùa đầu tiên với sự góp mặt của bộ ba HLV Hồ Ngọc Hà - Lan Khuê - Phạm Hương và dàn thí sinh để lại nhiều ấn tượng như Phí Phương Anh, Mai Ngô, Lilly Nguyễn hay Khánh Ngân,… lại khiến khán giả thêm phần tò mò về những gương mặt sẽ xuất hiện trong The Face mùa 2 lần này.

Ba huấn luyện viên The Face 2017

Với mong muốn có được một chương trình chất lượng nhất, BTC chương trình đã quyết định bộ ba HLV sẽ chính thức nắm vị trí huấn luyện viên The Face Việt Nam mùa thứ 2 là: Lan Khuê - Hoàng Thùy - Minh Tú. Đây có thể coi là một quyết định hoàn toàn bất ngờ khi trước đó đã có rất nhiều cái tên khác được dự đoán sẽ là bộ ba quyền lực của The Face - Gương mặt thương hiệu mùa 2.

Ba HLV sẽ chính thức nắm vị trí huấn luyện viên The Face Việt Nam mùa thứ 2 là: Lan Khuê - Hoàng Thùy- Minh Tú

Lan Khuê là HLV duy nhất của mùa 1 The Face sẽ tiếp tục đồng hành tại mùa hai của chương trình này. Theo nhiều người dự đoán, mùa hai The Face thì Lan Khuê sẽ "đóng vai" như của Hà Hồ mùa một.Có một mùa The Face đầy sóng gió nhưng có thể nói, Lan Khuê là HLV có được cho mình nhiều thứ nhất sau khi cuộc thi khép lại.

Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, nhiều người mong chờ vào sự tỏa sáng của Lan Khuê tại The Face 2017.

Là siêu mẫu sở hữu vẻ đẹp lạ, Minh Tú được cho là ẩn số thú vị của cuộc đua The Face năm nay.Cô nàng đang là thí sinh của Asia Next Top Model này được kì vọng sẽ tạo lên làn gió mới cho cuộc thi năm nay.

Minh Tú

Với vẻ bề ngoài cá tính và môi trường được đào tạo quốc tế.Theo dự đoán của nhiều người, Minh Tú sẽ đóng vai trò của Phạm Hương năm ngoái, là HLV "dữ nhất".Tại The Face 2016 nàng " Cám'' Phạm Hương đã bị "ném đá" từ khán giả với những phát ngôn và uy quyền với thí sinh khắt khe, không ít khán giả lại cho rằng Phạm Hương chính là HLV duy nhất theo đúng format chương trình The Face nước ngoài từ đầu mùa cho đến nay. Và Minh Tú sẽ là huấn luyện viên được cân nhắc cho vai diễn " Cám" tại the Face 2017.

Hoàng Thùy là cái tên thành công nhất của làng mẫu Việt trên thị trường quốc tế. Khởi nghiệp từ mtt chương trình gameshow truyền hình và xây dựng thương hiệu thành công trên làng diễn quốc tế.Hoàng Thùy được khán giả mong đợi tại The Face 2017.

Hoàng Thùy

Xuất thân từ một gia đình không theo con đường nghệ thuật tại một miền quê. Khán giả vẫn biết đến Hoàng Thùy với sự hiền lành, nhẹ nhàng trong cuộc sống hằng ngày và một cô siêu mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk . Nhưng liệu sự hiền lành của Hoàng Thùy có giúp cô "đóng vai" người bị hại tại The Face năm nay?

Với mùa The Face 2016,ba lần thẳng tay loại “át chủ bài” của đội Lan Khuê, Phạm Hương đang khiến cộng đồng mạng sục sôi tranh cãi. Đây là format chương trình hay đòn tấn công vì hiềm khích cá nhân?

Liệu câu chuyện " Tấm- Cám" mùa The Face 2017 sẽ được viết kịch bản với dàn "diễn viên "Hoàng Thùy- Minh Tú- Lan Khuê như thế nào đang được khán giả chờ đón !

Sam Thái