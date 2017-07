Cùng điểm qua những bộ phim điện ảnh lấy đề tài chiến tranh thế giới II đã làm kinh ngạc khán giả trong suốt những thập kỷ vừa qua.

Chiến tranh thế giới II đã qua đi nhưng những câu chuyện về lịch sử vẫn còn và được gọi tên trong những tác phẩm điện ảnh. Chưa có dòng phim nào đậm chất hiện thực nhưng lại gây cho con người ta nhiều xúc động và suy tư như dòng phim lịch sử. Dưới đây là những bộ phim hay rất đáng để bạn dành thời gian lắng đọng cùng những câu chuyện đậm tính nhân văn.

Schindler’s List (1993)

Schindler’s List là câu chuyện kể về một doanh nhân người Đức mang tên Oskar Schindler (Liam Neeson đóng). Khi thế chiến II nổ ra, Oskar Schindler đã nhìn thấy được cơ hội kinh doanh của mình thông qua việc sản xuất đồ đồng cho quân tham chiến bằng nguồn nhân công Do Thái rẻ bèo bọt. Nhưng về sau, khi chứng kiến thảm cảnh của người Do Thái và tội ác của Đức Quốc Xã, Oskar Schindler bắt đầu dùng tất cả số tiền mình có để mua lại mạng sống của từng người Do Thái có trong bản danh sách của ông.

Schindler’s List dài đến tận 184 phút nhưng thực ra vẫn là quá ngắn so với một bộ phim điện ảnh hay. Bộ phim cho người xem cái nhìn cận cảnh về quá trình tiến hành tội ác diệt chủng người Do Thái (Holocaust) của phát xít Đức với những thước phim đầy ám ảnh.

Bé gái đoản mệnh mặc chiếc áo đỏ xuất hiện giữa khung hình phim đen trắng là một trong những thước phim ám ảnh người xem

Những hình ảnh hỗn loạn của thời chiến.

Với tài năng chỉ đạo của nhà làm phim nổi tiếng Steven Spielberg, Schindler’s List đã thực sự gây xúc động cho người xem và giành đến 7 giải thưởng trong lễ trao giải Oscar năm đó.

Trailer phim Schindler’s List.

Saving Private Ryan (1998)

5 năm sau Schindler’s List, Steven Spielberg tiếp tục làm khán giả thế giới ngạc nhiên với bộ phim Saving Private Ryan. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm binh nhì Ryan của một nhóm quân đội nhỏ được dẫn đầu bởi đại úy Miller (Tom Hanks đóng).

Khác với Shindler’s List xây dựng hình ảnh người anh hùng và tái hiện hành động vô nhân đạo của phát xít Đức, Saving Private Ryan kể một câu chuyện khác hơn - câu chuyện về nơi chiến trường bom đạn với những người lính kiên cường.

Sự hy sinh của người lính.

Những cảnh tượng kinh hoàng.

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần quả cảm chiến đấu và tinh thần đồng đội kề vai sát cánh của những người lính chắc chắn sẽ khiến khán giả không kiềm được nước mắt khi xem bộ phim này.

Trailer phim Saving Private Ryan.

The Pianist (2002)

The Pianist là bộ phim dựa trên cuốn hồi ký của Wladyslaw Szpilman - một nghệ sĩ piano người Do Thái, kể về quá trình ông trốn khỏi cuộc tập kết đến trại tập trung Auschwitz, lang thang trong khu ổ chuột không người và hết lần này đến lần khác giữ được mạng sống nhờ vào tài năng âm nhạc.

Bộ phim đã kể câu chuyện đầy cảm xúc dành cho khán giả khi khai thác tối đa sự sợ hãi và cảm giác cô độc tột cùng của nghệ sĩ dương cầm Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody đóng). Ông đã có những tháng ngày trốn chui trốn nhủi trong một thành phố hoang tàn không một bóng người và chờ đến ngày Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng Ba Lan.

Với những nỗ lực phi thường trong quá trình làm phim, The Pianist đã giành được 3 giải Oscar năm đó cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Trailer phim The Pianist.

Hacksaw Ridge (2016)

Hacksaw Ridge là bộ phim kể câu chuyện khó tin của anh chàng nguyên tắc Desmond Doss (Andrew Garfield đóng) tham gia chiến trận nhưng nhất quyết không cầm súng. Vậy mà, chính anh là người đã sống sót sau cuộc chiến, cứu thêm 75 người lính bị thương khác và nhận huân chương danh dự của quân đội Hoa Kỳ.

Anh chàng Người nhện Andrew Garfield đã hóa thân thành quân y Desmond Doss thành công trong Hacksaw Ridge.

Andrew đã có vai diễn ấn tượng sau The Amazing Spider-man.

Giống như phong cách của đạo diễn phim Mel Gibson, Hacksaw Ridge tiếp tục là câu chuyện về đức tin và lần này là đức tin của con người trong thời chiến - tin vào điều mình cho là đúng và tin vào cái thiện. Hình ảnh của anh lính Desmond Doss kiên trì với lòng tin chính nghĩa và nỗ lực “cứu thêm một người nữa” chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm động và có cái nhìn khác hơn về sự chết chóc trong chiến tranh.

Chiến tranh đã được miêu tả lại đầy chân thật.

Trailer phim Hacksaw Ridge.

Dunkirk (2017)

Dunkirk là siêu phẩm chiến tranh mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan đang trình làng thế giới. Bộ phim kể về cuộc di tản 400,000 quân đồng minh tại thành phố cảng Dunkirk nước Pháp. Trước tình thế quân phát xít Đức đang dồn quân đồng minh vào chỗ chết với những đợt tấn công từ bầu trời, trên biển và mặt đất, nước Anh đã có cuộc huy động tàu bè dân sự để hỗ trợ đón những người lính Anh từ Dunkirk về với tổ quốc, quê hương.

Với Dunkirk , chiến tranh đã được Christopher Nolan kể lại với một tiết tấu chậm rãi và tập trung vào diễn biến hơn là những nhân vật anh hùng hay tội ác tàn bạo. 106 phút dù ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng với những cảnh quay công phu và ngạc nhiên với bộ óc kể chuyện thiên tài của vị đạo diễn tài ba.

Trailer Dunkirk.

Trong tương lai, hy vọng những nhà làm phim tài ba sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện lịch sử ý nghĩa, để nhân loại chúng ta luôn được nhắc nhở về cái giá của sự hòa bình và ý nghĩa của hai từ đất nước, quê hương.

Kris Tran