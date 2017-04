Nó (chồng em bây giờ) chính là thằng bạn thân duy nhất của em từ hồi nhà trẻ đến mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 và cho tận tới khi lên đại học, 2 đứa vẫn là bạn chí thân.

Cứ nghĩ sẽ thân nhau tới cuối đời, em đã từng hứa sẽ làm phù dâu trong ngày cưới của nó rồi, vậy mà chẳng ai có thể ngờ, một ngày lại xảy ra chuyện động trời ấy.

Năm thứ 3 đại học nó mới có người yêu trong khi em thì đã trải qua vài ba mối tình. Và thật không ngờ đời nó lại nở hoa khi tán được một em khá xinh. Em cũng chưa từng được diện kiến em người yêu của nó ngoài đời vì nó giấu kĩ lắm, nó chỉ cho em qua ảnh thôi. Em năn nhỉ nhưng nó nhất định giấu đến cùng, nó còn bảo:

“Cho mày gặp em ấy nhỡ em ấy tưởng mày là bồ tao rồi nghĩ tao bắt cá 2 tay thì chết. Mà cái miệng mày tao cũng phải đề phòng, ngồi vui miệng mày tuôn 1 tràng là tao thầm yêu, trộm nhớ em ABC, thích em XYZ thì đời tao coi như xong. Giấu kín cho nó trưng trắc”.

Em đang uống cốc nước mà buồn cười đến mức phun tung tóe lên khắp người nó. Không ngờ cái thằng bạn thân con chấy cắn đôi, cái gì nó cũng san sẻ vậy mà lần này lại bí mật cô gái đó đến vậy. Em cũng đoán chắc cô ấy phải xinh, phải duyên và dễ thương lắm thì thằng bạn em mới bồ kết tới mức ấy. Nó rủ em đi mua hoa nhưng là hoa khô vì nó bảo em thấy thích hoa khô, ngộ thật nhưng em cũng đi, rồi thì chọn quà. Mới yêu được có 1 tháng mà nó mua nhiều quà lắm, làm em ghen tị luôn.

Cả hai đứa đang vui vẻ với tình yêu của mình thì bất ngờ em bị người yêu phản bội, hắn ta bắt cá hai tay, buồn tới mức nằm gục ở phòng cả ngày không thiết đi học. Nó phải tới dỗ dành mãi, đưa đi ăn đi xem phim hài cả phòng chiếu phim cười ngặt nghẽo mà em cũng vẫn không nhếch mép nổi. Chắc nó nhìn em cũng phải bó tay. Ở nhà 2 ngày thì em đi học, nhưng nhìn như cái xác không hồn.

Em cứ nghĩ mình là đứa đau khổ nhất thế gian, ai ngờ 2 ngày sau chiều ấy nó đợi em ở cổng trường rồi giọng run run: “Th, chia tay tao rồi”. Em choáng váng, có lẽ nào lại như thế… Hôm ấy nó đã rủ em uống rượu, có lẽ nó buồn lắm, lần đầu tiên mới được yêu nhưng rồi lại bị bỏ rơi một cách phũ phàng như vậy, nghe đâu người yêu nó có anh người yêu đẹp trai lắm, thời gian vừa qua nó nghĩ là cô ấy yêu nó nhưng không phải, có lẽ là do nó ngộ nhận mà thôi.

Nó uống nhiều lắm, em cũng uống, uống cho quên tất cả mọi thứ đi. Hai đứa uống ở phòng trọ của em chứ không ra quán vì sợ say không về nổi (nó bảo em thế). Hôm ấy nó say thực sự là gục luôn trên giường em, em thì chưa tới mức ấy nhưng cũng thấm mệt. Dọn dẹp xong đống đồ dưới đất em cũng ghệ luôn lên giường nằm cạnh nó. Vì nằm dưới đất sợ sẽ bị cảm, nó thì say bí tỉ rồi, em đạp cho mấy phát cũng không biết gì.

Tuy chơi thân nhưng đây là lần đầu tiên em và nó chung giường, song nó cũng say quá nên em yên tâm ngủ mà không đề phòng gì cả, với lại trước giờ nó chưa bao giờ dám động tới sợi tóc của em. Thế nhưng em đã lầm, nửa đêm nó bắt đầu mê sảng. Nó ú ớ trong cơn mê anh yêu em cái gì đó nhưng rồi người nó gọi tên chẳng phải là em Th mà lại là tên em.

Lúc này thì nó đã ôm chặt lấy người em rồi, em cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát được. Nó 1m75 lại nặng 80kg trong khi em chỉ có 1m50, nặng chưa đầy 40 kg nên mọi người biết phần thắng thuộc về ai rồi đấy. Em chẳng thể ngờ được rằng đêm đó em lại bị thằng bạn thân hại đời, sáng hôm sau tỉnh dậy em nước mắt lưng tròng trong khi nó tỏ ra vô tội không nhớ, không biết gì cả vì say quá.

Em cũng đã mua thuốc về để phòng tránh nhưng rồi buồn quá quên luôn cả uống, tới khi nhớ ra thì đã quá ngày. Cuối tháng ấy em dính thực sự, đau khổ nhưng em vẫn gọi cho nó:

– Tao có em bé rồi, mày tính sao?

– Tao biết rồi và tao cũng tính cả rồi, cưới thôi chứ còn sao nữa.

– Mày biết cái gì, sao mày bảo đêm đó mày không nhớ gì.

Nó chẳng trả lời mà cười sặc sụa, thì ra là nó cho em vào tròng. Nó có yêu em nào đâu mà là lúc ấy nó nhận ra nó yêu em nhưng không thể thổ lộ vì em cũng đang có người yêu. Rồi đùng một cái em chia tay người yêu và nó chớp cơ hội liền, đêm ấy mượn rượu để làm tới. Vậy là vừa hết năm 3 bọn em làm đám cưới, em xin bảo lưu để ở nhà mang thai còn nó vẫn đi học. Ngày gửi thiệp mời bạn bè ai cũng ngớ người còn tưởng em có bầu với người khác và nó phải đổ vỏ cơ vì nó nổi tiếng hiền lành mà.

Khổ thân em thế cơ chứ may mà bố mẹ chồng thương không thì em chết mất. Tự dưng làm vợ bất đắc dĩ của thằng bạn thân, chuyện cứ ngỡ như ở trong phim vậy mà nó lại là chuyện thật của em. Giờ con em sắp chào đời rồi nhưng nó cũng biết điều lắm không dám làm em buồn lần nào.

Em mà tức lên em kể hết chuyện đêm đó cho bố mẹ em và anh em biết thì nó cứ xác định đi, vì bố mẹ em đã tính sau khi em tốt nghiệp sẽ cho em ra nước ngoài định cư rồi. Nó làm hỏng hết kế hoạch, sau nó mới thú nhận bảo không thế thì mất em. Đúng là không thể không đề phòng được ngay cả thằng bạn thân mọi người ạ.

Theo Sức khỏe cộng đồng