Mạnh - đối tượng truy nã tội hiếp dâm trẻ em vừa nhậu xong, trở về nhà chuẩn bị lên giường ngủ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 10-4, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết vừa kết thúc chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng truy nã là Trần Ngọc Mạnh, 26 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình lập án truy bắt, lực lượng Cảnh sát TNTP Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bình Dương.

Quê gốc Mạnh ở Bình Định nhưng gia đình sinh sống tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và có vợ là chị Nguyễn Thị L., 22 tuổi.

Đối tượng truy nã Trần Ngọc Mạnh.

Theo tài liệu ban đầu và căn cứ đơn tố giác của bị hại, khoảng tháng 4-2016, Mạnh làm quen sau đó hiếp dâm (bất thành) em Nguyễn Thị Minh H., 15 tuổi...

Sau đó, Công an huyện Cát Tiên đã triệu tập lấy lời khai của Mạnh và cho gia đình bảo lãnh về nhà nhưng Mạnh đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 22-8-2016 đối với đối tượng Trần Ngọc Mạnh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Quá trình điều tra, các trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát TNTP đã phát hiện, bắt giữ được Mạnh đang lẩn trốn ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trong vai một thợ làm gạch.

Quá trình lẩn trốn, Mạnh đã thay tên đổi họ, lấy thêm một vợ khác.

