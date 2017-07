Chỉ vì ghen tuông, thầy giáo Lầu Bá Cò dùng dao đâm vợ bị thương rồi trốn vào rừng cố thủ. Sau khi được vận động, người này đã ra đầu thú.

Ngày 28-7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành bất tạm giam thầy giáo Lầu Bá Cò (41 tuổi), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), giáo viên Trường THPT bán trú xã Nậm Cắn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thầy giáo Lầu Bá Cò tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng sớm ngày 18-7-2017, do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Lầu Bá Cò ghen tuông nên đã dùng dao nhọn, đâm một nhát vào hông của vợ là chị Xồng Y Mỷ (39 tuổi), cùng trú tại bản Trường Sơn. Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lầu Bá Cò đã bỏ trốn vào rừng, mang theo con dao nhọn để tự thủ.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác định được nơi ẩn nấu và vận động đối tượng ra đầu thú.

Được biết, Lầu Bá Cò là giáo viên Trường THPT bán trú xã Nậm Cắn nhưng do nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, thầy giáo Lầu Bá Cò thường xuyên đánh đánh đập, hành hạ vợ, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm.

Thiên Thảo