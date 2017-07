Lầu Bá Cò, giáo viên trường THPT bán trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An – người do ghen tuông, dùng dao đâm vợ, rồi bỏ trốn vào rừng đã đến Công an huyện này đầu thú.

Ngày 28/7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An , đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lầu Bá Cò (SN 1976), trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 18/7, nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác, giữa Lầu Bá Cò và chị Xồng Y M. (SN 1979) đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Đối tượng Lầu Bá Cò tại cơ quan công an. Trong lúc tức giận, Lầu Bá Cò đã dùng dao nhọn đâm vào hông chị M, khiến nạn nhân nằm gục bên vũng máu. Sau khi sự việc xảy ra, Cò đã hốt hoảng bỏ trốn vào rừng . Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường và cùng với gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do địa hình rừng núi hiểm trở, một mặt, lực lượng công an tung các trinh sát truy tìm, mặt khác phối hợp với gia đình vận động đối tượng Cò ra đầu thú . Mới đây, đối tượng Lầu Bá Cò đã tới trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cò khai nhận, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác, trong lúc nóng giận đã dùng dao đâm vợ. Được biệt, Lầu Bá Cò trước đó là giáo viên trường THPT bán trú xã Nậm Cắn. Xuân Chinh