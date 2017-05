Nằm trong đường dây mua bán ma túy, khi biết “đồng nghiệp” của mình sa lưới, Công nhanh chân bỏ trốn. Công vượt biên sang Lào "làm lại cuộc đời" dưới một cái tên khác. Khi đã ổn định, Công đón vợ và 3 con sang đoàn tụ. Sau 16 năm sống dưới vỏ bọc là người Lào, cuối cùng Công vẫn phải tra tay vào còng...

Bỏ trốn khi bị phát hiện vận chuyển 21kg thuốc phiện

Lương Văn Công (SN 1955) trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An là một lái đò chuyên chở khách ở khu vực hồ thủy điện bản Vẽ. Do đặc thù công việc nên Công thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người. Và Công gặp Ngô Bá Thành (SN 1964) trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thành vốn là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc phiện. Khi được “ông trùm” này rủ rê Công nhận lời tìm mua thuốc phiện giúp.

Lương Văn Công sa lưới sau 16 năm lẩn trốn

Sau đó, Thành đưa cho Công 69,3 triệu đồng nhờ mua 21 kg thuốc phiện. Công nhận tiền rồi dùng xuồng đi vào một số bản thuộc khu vực lòng hồ thủy điện để gom thuốc phiện. Trong quá trình giao dịch, Thành và Công bị công an tỉnh Nghệ An phát hiện. Nhân lúc hỗn loạn, Công nhanh chân tẩu thoát.

Đường dây vận chuyển thuốc phiện do Thành cầm đầu bị bóc gỡ sau đó. Lần lượt 16 đối tượng cộm cán nằm trong đường dây bị bắt. Năm 2002, Ngô Bá Thành bị tuyên án tử. Còn về phía Công, sau khi trốn thoát, gã vượt biên sang Lào.

Tháng 12-2001, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Công. Nơi đất khách, Công sống lang bạt và làm đủ nghề để sinh sống. Để trốn cơ quan công an, Công liên tục chuyển nơi sinh sống từ TP. Bắc Xử (Lào) đến Chăm Pa sát khu vực ngã ba Đông Dương.

Sa lưới

Một thời gian sau, khi đã ổn định công việc, Công đón vợ con sang sinh sống. Hai năm tiếp, khi thấy khu vực mình sống có nhiều người gốc Việt, sợ bị lộ, Công lại đưa vợ con sang xã Mường Mựn, huyện Mường Mựn, tỉnh Viêng Chăn (Lào) định cư.

Nơi xứ Người, Công nhập quốc tịch Lào và lấy tên Khăm Mằn để che dấu thân phận thật của mình. Hàng ngày, Công và vợ làm thuê đủ thứ công việc nhưng cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. 16 năm trôi qua, Công tưởng rằng mọi chuyện đã là quá khứ để bản thân có thể quên đi tội lỗi mà làm lại cuộc đời thì cơ quan công an vẫn âm thầm theo dấu của gã.

Đến tháng 3-2017, các trinh sát nhận được nguồn tin có một người đàn ông mang nhiều đặc điểm giống đối tượng Lương Văn Công đang sinh sống tại xã Mường Mựn, huyện Mường Mựn, tỉnh Viêng Chăn (Lào). Ngay sau đó, một tổ công tác đặc biệt của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Nghệ An nhận lệnh lên đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Khăm Mằn chính là Lương Văn Công. Chuyên án 717M được xác lập để đấu tranh truy bắt đối tượng về quy án. Ngày 16-5, tổ công tác công an tỉnh Nghệ An lên đường đến huyện Mường Mựn phối hợp với công an địa phương để lên kế hoạch bắt giữ Công. 14h cùng ngày, trong lúc Công đang đi xe máy trên đường về nhà, do đường lầy lội nên dừng xe để rửa chân thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ.

Dù khá bất ngờ nhưng Công luôn miệng nói không biết bằng tiếng Lào. Sau 1 ngày đêm ở cơ quan công an cùng với việc con trai gọi điện khuyên nhủ Công đã cúi đầu nhận tội. Ngay sau đó, Lương Văn Công được di lý về Việt Nam và bàn giao cho Phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.