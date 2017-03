Phiến quân IS mới đây bất ngờ khoe hàng loạt hình ảnh thu được một kho vũ khí "khủng" của Quân đội Syria ở Deir ez-Zor.

Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không là lần cuối cùng Quân đội Syria “cống nạp” hàng tấn vũ khí gồm đạn súng, đạn pháo, thậm chí cả xe tăng cho phiến quân IS. Nguồn ảnh: Oryx

Tổ chức truyền thông riêng của phiến quân IS công bố tài liệu cho thấy có đến hàng triệu viên đạn súng máy, hàng nghìn viên đạn pháo và một số lượng nhỏ xe tăng Quân đội Syria vứt lại. Nguồn ảnh: Oryx

Lẽ dĩ nhiên, số vũ khí này gần như chắc chắn sẽ được IS sử dụng để chống lại chính “chủ nhân kho đạn dược”. Nguồn ảnh: Oryx

Ước tính, IS đã bắt giữ được 3,3 triệu viên đạn súng máy AK 7,62x39mm, PKM 7,62x54R, đạn 12,7 và 14,5mm. Nguồn ảnh: Oryx

Khoảng 3.000 viên đạn pháo các loại, cụ thể gồm: 2.310 viên đạn pháo 85mm; 693 viên 100mm; 13 viên 125mm; 120 viên 120mm; 68 viên 122mm. Nguồn ảnh: Oryx

Trong ảnh là những viên đạn rocket 122mm của pháo phản lực Grad. Nguồn ảnh: Oryx

Những viên đạn cối còn rất mới. Nguồn ảnh: Oryx

Đạn pháo 100mm của xe tăng T-54/55. Nguồn ảnh: Oryx

IS vốn hiện có khá nhiều các xe tăng T-54/55, cho nên đây sẽ là nguồn đạn dự trữ lớn cho chúng. Nguồn ảnh: Oryx

Ít nhất 15 quả mìn chống tăng TM-62 đã bị thu giữ. Rồi đây, xe tăng Syria nên cẩn trọng trên những cung đường hành quân nếu không muốn là nạn nhân chính sự bất cẩn của họ. Nguồn ảnh: Oryx

Phiến quân IS nhanh chóng triển khai sơ tán hàng trăm thùng vũ khí tới các địa điểm cất giấu khác. Nguồn ảnh: Oryx

Một vài chiếc ô tô quân sự gồm ít nhất một chiếc UAZ-469 và một xe tải Tatra 148 bị bắt gọn. Nguồn ảnh: Oryx

Tuy vậy, đau nhất là Quân đội Syria đã để 4 xe tăng T-72 rơi vào tay phiến quân IS. Nguồn ảnh: Oryx

Trong đó có 3 chiếc T-72M1 và một T-72M1 TURMS-T. Nguồn ảnh: Oryx

Các xe tăng T-72 nhìn hơi nát nhưng xem ra chúng vẫn còn nguyên vẹn và có thể hoạt động được ngay. Nguồn ảnh: Oryx

Ít nhất một xe bọc thép cứu thương BVP-1 AMB-S đã bị phiến quân IS thu giữ. Đây là phiên bản của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Nam Tư phát triển, bỏ đi tháp pháo, khoang chứa quân có thể chở thương binh với 4 cáng cứu thương. Rơi vào tay IS, AMB-S có lẽ sẽ sớm được độ thêm vũ khí và trở thành xe chiến đấu. Nguồn ảnh: Oryx