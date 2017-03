Paul Pogba đang chịu một sự bất công vô lý đè nặng lên vai. Những con số không biết nói dối. Nếu ai đó nói Pogba dở hơn N’Golo Kante, đó là điều điên rồ.

Báo The Sun phân tích vai trò của Pogba và Kante hoàn toàn khác nhau. Một người phải chơi đa năng vừa công lẫn thủ, còn người còn lại chỉ để phục vụ cho mặt trận phòng thủ. Chỉ với dữ kiện này đủ thấy đang có một sự khập khiễng khi so sánh giữa hai ngôi sao.

Mục tiêu ban đầu của hai CLB trong việc chiêu mộ Pogba và Kante cũng không giống nhau. MU muốn tìm một tên tuổi đẳng cấp nâng tầm giá trị đội bóng. Với Chelsea, họ cần Kante không phải để đánh bóng thương hiệu, mà để phục vụ cho toan tính chiến thuật của HLV Antonio Conte.

Kante với pha ghi bàn trong trận thắng MU ở tứ kết cúp FA.

Vai trò Kante rất quan trọng, nhưng dễ nhận thấy cựu sao Leicester rõ ràng không được đặt quá nhiều sự kỳ vọng so với Pogba. Để tìm kiếm chiến thắng, "The Blues" trông chờ vào Diego Costa và Eden Hazard. Ở MU, Pogba không may mắn như vậy. Anh trở lại Old Trafford với một núi hy vọng.

MU đã "biến mất" suốt ba mùa gần đây. Họ cũng không có lấy bản hợp đồng thượng hạng nào để dẫn lối đến cánh cửa thành công. Vì vậy, Pogba mặc nhiên trở thành người được kỳ vọng nhất khi về lại Old Trafford. Và sau 7 tháng, mọi thứ không diễn tiến suôn sẻ. Vị trí thứ 6 của MU nói lên điều đó.

Nhưng dựa vào thứ hạng Chelsea và "Quỷ đỏ" rồi đánh giá Pogba dở hơn Kante, hay gần nhất như tiêu đề trang bóng đá Goal điện tử: "Nhìn Kante, Pogba nên thấy tủi hổ", là bất công kinh khủng. Nhìn số bàn thắng, sút trúng đích, kiến tạo, cơ hội , Pogba vượt trội so với Kante (ảnh minh họa phía dưới).

So sánh giữa Pogba và Kante.

Theo đó, Pogba có 4 bàn thắng, tung ra 84 cú sút, tỷ lệ sút chính xác là 42%, có 3 pha kiến tạo và tạo ra 50 cơ hội cho đồng đội. Còn Kante, tiền vệ người Pháp mới ghi 1 bàn, thực hiện 24 cú sút, tỷ lệ sút chính xác đạt 37,5%, chưa có pha kiến tạo nào và tạo ra 16 cơ hội cho đồng đội.

Kante chỉ hơn Pogba ở số pha tắc bóng (94/46).

Những con số vừa nêu cho thấy không thể so Kante và Pogba. Mà nên nhớ cựu sao Juventus dưới bàn tay Jose Mourinho phải đá sâu ở giữa sân và kiêm luôn vai trò tấn công lẫn phòng ngự. Trong màu áo Juventus, tiền vệ 24 tuổi không phải chơi đa năng như vậy, anh chỉ tập trung cho mặt trận tấn công. Khác biệt của Pogba trước và sau khi tới MU như vậy.

Còn Kante, anh giữ vai trò máy quét thuần túy. Thời còn chơi cho Leicester City, tiền vệ này trở thành tấm khiên thép và tắc bóng trở thành nhiệm vụ chính. Kết thúc mùa giải thần kỳ của Leicester năm ngoái, Kante thực hiện tới 175 cú tắc bóng và 157 lần phá bóng, cao hơn bất kỳ cái tên nào.

Pogba đang chịu quá nhiều áp lực,

Rõ ràng, Pogba đang phải chơi trái vị trí sở trường, buộc phải hy sinh nhiều hơn. Anh cũng quá cô đơn khi phải tự lực vận động và hàng ngày đối phó với áp lực nặng nề từ truyền thông bởi cái mác "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh". Nhìn sang Chelsea, có bao giờ người ta thấy Conte đòi hỏi Kante như thế?

Một lần nữa, báo The Sun khẳng định rất bất công khi nói Pogba dở hơn Kante. Có chăng, bom tấn MU như cánh én lẻ loi phải hoạt động quá công suất. Gần đây, báo Anh đồn thổi "Quỷ đỏ" muốn đưa tiền vệ Fabinho của Monaco về Old Trafford để hậu thuẫn cho Pogba, lúc đó tiền vệ người Pháp sẽ được trở về đúng vị trí sở trường tấn công.

Chỉ như vậy, người ta mới đủ lập luận đưa ra kết luận nhìn Kante, Pogba nên tủi hổ hay không.

Nguyên Trí (Theo The Sun)